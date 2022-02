Nie sme na zahodenie, odkazujú baníci

Vďaka rekvalifikácii dostali nový životný impulz, ten si ale pochvaľujú. Vstúpiť do projektu odporúčajú všetkým, ktorí ešte váhajú.

Nebojíte sa, že si po toľkých rokoch v bani teraz nenájdete prácu? Pýtali sme sa skúsených baníkov, ktorí viac ako tri desaťročia strávili ako zamestnanci Hornonitrianskych baní. „Nie, už teraz nám chodia pracovné ponuky,“ odpovedali svorne Alexander a Rudolf. Obaja sú zapojení do národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra a v týchto dňoch absolvujú rekvalifikáciu. „Bane síce končia, ale život nie. Baníci sú flexibilní a sú naučení pracovať. Preto sme sa rozhodli zapojiť do rekvalifikácie a prácu si nájsť,“ dodali s tým, že aj vďaka kurzom a tútorom sa im na trhu práce otvorili nové možnosti. „Tútori, ktorí tu pracujú, nám všetko dôkladne vysvetlili. Nenútili nás vybrať si nejaký z kurzov, pracuje sa tu na báze dobrovoľnosti,“ pochvaľoval si Alexander. „Bývalým baníkom tento projekt posilní sebadôveru, pričom je tu aj vynikajúci kolektív,“ doplnil Rudolf. Obaja sa zhodli, že je to pre nich druhá šanca.

„K 1. februáru bolo do projektu zapojených 204 ľudí, najväčší záujem je o počítačový kurz, SBS kurz a podobne. Účasť trvá 6 mesiacov, ale sú aj prípady, kedy z dôvodu nástupu do nového zamestnania niekto opustí projekt predčasne,“ uviedla Andrea Fraňová z Odboru regionálneho rozvoja TSK. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

(Ľubomír Bobák)