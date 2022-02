Považskobystrická nemocnica vstúpila do novej éry

Kvalitnejší diagnostický proces, kratšie čakacie lehoty na vyšetrenie aj zlepšenie ich dostupnosti. Vo vnútrobloku považskobystrickej nemocnice vyrástlo moderné Centrum diagnostiky, to prináša výhody nielen pre pacientov, ale aj pre samotnú nemocnicu.

Včasná diagnostika je pri mnohých ochoreniach veľmi dôležitá a pomáha pri efektívnej liečbe ochorení. Novovybudovaný diagnostický pavilón považskobystrickej nemocnice disponuje najnovším prístrojovým vybavením a už čoskoro ponúkne komplexnú diagnostiku pod jednou strechou. „Je tu úplne nový CT prístroj, digitálny röntgen a sonografia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Pribudnúť by k nim mala aj magnetická rezonancia. Predpoklad je, že by to mohlo byť ešte tento rok. Pacienti by tak nemuseli za vyšetreniami cestovať desiatky kilometrov. „Som rád, že tento pavilón je postavený v duchu 21. storočia a je takou výkladnou skriňou našej nemocnice. Vďaka modernej technike budeme schopní diagnostikovať aj veci, ktoré sme v minulosti odposielali do vyšších pracovísk,“ povedal riaditeľ nemocnice Igor Steiner.

„Celá investícia je v hodnote 3,4 mil. eur a je plne hradená z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Keďže sme Zelenou župou, aj toto Centrum diagnostiky disponuje zelenou pochôdznou strechou,“ doplnil župan. Vďaka investícii župy je prístrojové vybavenie vo vlastníctve nemocnice a všetky príjmy z jeho využívania pôjdu nemocnici. „Novinkou je, že služby budú zabezpečované 24 hodín denne 7 dní v týždni. To sa týka aj náhlych cievnych mozgových príhod, ktoré budú kvalitnejšie a rýchlejšie diagnostikované,“ vysvetlil primár Rádiodiagnostického oddelenia Eduard Sirotný.

(Lenka Kukučková)