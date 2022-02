Mladá Novodubničanka pomáha v Afrike. Vybrala si detský domov pre mentálne postihnuté deti

Zatiaľ čo ostatní jej spolužiaci riešili výber vysokej školy, Marína bola plne rozhodnutá prežiť rok po ukončení strednej školy cestovaním a nadobúdaním jedinečných zážitkov a skúseností.

Marína Levická (19) je mladá Slovenka pôvodom z Novej Dubnice, ktorá v priebehu uplynulých mesiacov zdolala nielen výstup na najvyšší vrch Afriky, Kilimandžáro, ale taktiež navštívila aj mnoho afrických miest v súvislosti s jej dobrovoľníckou činnosťou.

Zatiaľ čo ostatní jej spolužiaci riešili výber vysokej školy, Marína bola plne rozhodnutá prežiť rok po ukončení strednej školy cestovaním a nadobúdaním jedinečných zážitkov a skúseností, ktoré sa jej budú držať celý život.

V článku sa dozviete: S akými pocitmi opúšťala mladá žena Slovensko?

Čo sa jej na dobrovoľníctve páči a komu by ho odporučila.

Cíti sa v Afrike bezpečne?

Aký africký zážitok opisuje ako svoj doposiaľ najkrajší?

V septembri minulého roku ste nastúpili do lietadla s jednosmernou letenkou smer Afrika. Čo vás motivovalo vydať sa práve touto cestou?

Vždy ma lákalo dobrovoľníctvo v cudzej krajine, a keďže som sa ocitla v období svojho života, kedy som sa nevedela rozhodnúť pre vysokú školu a mala som pocit, že potrebujem nejaký čas na to, aby som zistila, čo chcem v budúcnosti skutočne robiť, povedala som si, že toto je najlepší spôsob, ako ten čas vyplniť. Jednoducho som zadala do vyhľadávača „dobrovoľnícke organizáci” a vybrala som si tú, ktorá ma najviac zaujala.