Udivuje efektivitou. Urobili tréneri chybu? Určite áno, smeje sa Mahbod

Jeho rodičia sa narodili v Iráne, on vyrastal v Kanade a USA. Po príchode do Dukly sa čerstvo 33-ročný Samson Mahbod zaradil medzi lídrov ofenzívy, keď má priemer viac ako jeden kanadský bod na zápas.

Pár zápasov vás nie je vidieť na ľade. Kam ste sa vytratili?

Mám zranený bok. Uvidíme, kedy budem môcť hrať.

Aspoň približne?

Netuším. Dúfal som že zajtra (v piatok), ale nevyzerá to tak. Tak snáď v nedeľu alebo v utorok.

Napísali sme

Napísali sme Keď vo Fínsku ukážete, že sa vám darí, tak sa chvastáte, hovorí kouč Dukly Lehterä Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Duklu ste posilnili pár dní pred Vianocami. Ako sa vám zatiaľ v klube páči?

Mám to tu rád. Všetci sú veľmi milí, mám pocit že Trenčín je veľmi rodinné mesto. Je to skvelý zážitok a som rád, že som tu.

Kde bývate?

Som v podnájme, blízko štadiónu.

Keď sa pozrieme na vaše štatistiky, tak je Dukla v aktuálnej sezóne váš prvý klub. Prečo?

Blížil sa december a ja som stále čakal, dostával som rôzne ponuky. Po poslednej sezóne to bolo náročné. Mal som za sebou operáciu kolena a hral som len deväť zápasov. Trenčín mi ponúkol to, čo som hľadal. Tak som rád, že som tu. Je to hokejové mesto s výbornou kultúrou. Chcel som Slovensko vyskúšať, tak som tu.

Napísali sme

Napísali sme Realita ma psychicky ubíjala, spomína na posledný pol rok extrenčan Šulek + reakcia AS Trenčín Čítajte

Ktoré iné krajiny ešte pripadali do úvahy?

Jednu ponuku som mal v Česku a v Rakúsku. Priznám sa, že ani presne neviem. V decembri sme sa rozprávali s agentom a rozhodli sme sa takto.

Na sociálnych sieťach vás vidieť s mladou slečnou. Je tu s vami?

Aj toto sa v článku dočítate Ako sa pozerá na svojich 10 kanadských bodov v ôsmich ligových zápasoch? Ako sa stotožňuje s úlohou lídra ofenzívy? Čo sú jeho ciele pre aktuálnu sezónu? Ktorá bola jeho najvydarenejšia sezóna na európskom kontinente? Prečo za posledné sezóny odohral nízky počet zápasov? Aké rezervy má hra Dukly Trenčín? Čo je jeho vášňou mimo ľadu?