Doprajte svojim deťom výnimočné vzdelanie už od základnej školy

Fakt, že každý rodič chce pre svoju ratolesť len to najlepšie, sa prejavuje aj pri výbere základnej školy. Veď práve základná škola, na ktorej strávia deti dôležité roky dospievania, je prostredím, ktoré ich významne formuje. V mnohých ohľadoch dokonca na celý život. Čas strávený na základnej škole je určujúci pre ďalší vývoj dieťaťa nielen v oblasti vedomostnej. Škola je predsa veľkou sociálnou dielňou, kde sa stretávajú rôzni ľudia – menší, väčší, skúsenejší, tvrdohlavejší, viac či menej samostatnejší, poriadkumilovní či poriadkumenej-milovní... No a práve takouto pestrou a živou školou so zaujímavými ľuďmi vo vnútri je aj naša škola.

V súkromnej základnej škole FUTURUM v Trenčíne veríme, že škola má poskytovať bezpečné prostredie , v ktorom môžu žiaci bez strachu z chýb či trestov posúvať ďalej svoje zručnosti, vedomosti či schopnosti. Prostredie, v ktorom sa žiak nebude báť predstúpiť pred spolužiakov či pedagógov a ukázať svoj talent. Prostredie, ktoré je príjemné a vkusne upravené, no zároveň neustále obohatené o rôzne podnety k vyučovaniu, či ukážky žiackych prác. Prostredie, ktoré zahŕňa rôzne špecializované učebne či atraktívny vonkajší priestor.

Uvedomujeme si, že pripraviť mladých ľudí dneška na výzvy zajtrajška nie je jednoduchá úloha. Myslíme si, že vďaka navýšenej hodinovej dotácii na vyučovanie cudzích jazykov poskytujeme šancu našim absolventom lepšie sa pripraviť na ďalšie vzdelávanie, ktoré ich po „základke“ čaká. Rovnako tak dávame dôraz na výber pedagogických a odborných zamestnancov , ktorí majú na škole pracovať. Títo sú nielen odborníkmi na svojom mieste, ale majú tiež ozajstný záujem o svojich zverencov – vašich / našich žiakov.

Ako teda vyzerá naša škola a v čom všetkom je originálna?

Pozývame vás na krátky exkurz do útrob súkromnej základnej školy FUTURUM. Druhý stupeň (5.- 8. ročník) funguje na prízemí budovy, prvý stupeň (1.- 4. ročník) „okupuje“ poschodie.

Okrem kmeňových tried funguje na škole špecializovaná učebňa na vyučovanie prírodných vied (biológie, fyziky, chémie) a vyučovanie geografie a dejepisu. Táto učebňa je prepojená s menším laboratóriom , kde to počas vyučovania neraz žije tvorivou činnosťou. Decká, ktoré sa chcú venovať „vedeckej činnosti“ aj nad rámec vyučovania, na to majú príležitosť každú stredu poobede v rámci vedeckého krúžku.

Ďalšia „špeciálna“ miestnosť je knižnica (obohatená o elektrický klavír). Tá sa postupne zapĺňa a dopĺňa titulmi, z ktorých mnohé sú v cudzích jazykoch. Koberce na zemi, či čitateľské stoličky a gauče, využívajú deti na rôznych vyučovacích hodinách veľmi radi.

Deti v škole získavajú a upevňujú si poznatky rôznymi spôsobmi – okrem drilovacieho učenia (ktorému sa nevyhneme) sa k nim dostávajú aj vlastnou bádateľskou činnosťou, vyvodzovaním, či vzájomnou diskusiou. Pobyt v škole pre ne nezvykne byť stresujúci. Príjemná klíma , ktorú majú možnosť spoluvytvárať je ďalšou charakteristickou črtou školy. O to, aby v tomto prostredí nestratili potrebný rešpekt k autoritám sa starajú skúsené a zároveň aktívne vychovávateľky a jeden vychovávateľ.

Škola má slušné podmienky aj z hľadiska športového vyžitia. Miestnosť na pohybové aktivity je pokrytá ružovo-fialovým tatami a sklad športového náradia ukrýva presne to, čo je na telesnú výchovu potrebné. Na hodinách telesnej (a rovnako aj v poobednom klube) využívame tiež multifunkčné ihrisko situované v zadnej časti dvora.

Vyučovanie techniky nie je u nás len „povinnou jazdou“. Deti učíme praktickým činnostiam (vyšívanie, viazanie uzlov), rovnako tak k zodpovednosti za spoločný priestor. Neboja sa vyhrnúť rukávy a priložiť ruky k dielu. Takto dokážeme svojpomocne opraviť záhradné lavičky na dvore, pohrabať lístie či vysadiť (a starať sa o) rastliny vo vyvýšených záhonoch.

Aj na výučbu informatiky kladieme nemalý dôraz. Veď v informačnej dobe je toto zručnosť, bez ktorej sa úspešný človek budúcnosti, nemôže zaobísť. Počítače v PC miestnosti majú nainštalovaný potrebný softvér, s ktorým žiaci pracujú. Samozrejmosťou na škole je žiacka wi-fi, hoci telefóny sa smú použiť len v ojedinelých prípadoch s výslovným súhlasom učiteľa.

Naša škola sa sústredí aj na kvalitnú výučbu cudzích jazykov už od prvého ročníka. Hlavný cudzí jazyk, s ktorým sa deti stretnú je angličtina . Na začiatku piateho ročníka im pribúda druhý jazyk, ktorý si môžu sami zvoliť. Tento rok sa na druhom stupni napr. vyučuje ruština a nemčina . Hoci navýšená dotácia (už od prvého ročníka) mierne predlžuje koniec vyučovania, zvýšená námaha prináša svoje ovocie. Deti si výrazne obohatia slovnú zásobu, porozumejú gramatike, osvoja si vhodný prízvuk. Naša škola sa snaží poskytovať jazykové a ďalšie podmienky na vysokej úrovni. Snažíme sa o postupné zavádzanie overenej metódy CLIL. Tešíme sa, keď nám svoje deti do opatery zveria rôzni zahraniční investori, či diplomati pôsobiaci v Trenčíne a v okolí. V jednotlivých triedach sú teda deti, ktoré buď pochádzajú priamo zo zahraničia, alebo majú (čiastočne) zahraničné korene. Rôzne národnosti a kultúry - tak trochu sa u nás stretáva celý svet. Aj vďaka postcrossingu (posielaniu pohľadníc naprieč zemeguľou) sme v spojení s celým svetom a aktívne spoznávame nové miesta na svete.

Ani vo vyučovaní slovenčiny a matematiky však nezaháľame. Deti dokonca pripravujeme na to, čo ich čaká. Vo svete skúšok, ale i vo svete „tam vonku“. Poctivá a obohatená príprava na testovanie 5 je u nás na škole rovnakou samozrejmosťou ako úlohy z praktického života.

Pri prehliadke školy nemôžeme obísť priestrannú zborovňu a príjemnú kuchynku , v ktorej učitelia neraz nájdu kľud a prepotrebné rýchle cukry. Len spokojní učitelia môžu vychovať spokojné deti. Aj naša špeciálna pedagogička má svoju špeciálnu miestnosť, kde sa venuje deťom v diskrétnom a bezpečnom prostredí.

Pridaná hodnota našej školy

Dlhoročné skúsenosti nás naučili, že deťom na prvom stupni najlepšie sprístupníme učivo, keď im ho podáme čo najatraktívnejšie, t.j. zábavnou a pútavou formou. Sledujeme novinky na trhu s učebnicami a pracujeme s tými, v ktorých vidíme najväčší potenciál. Každý žiak má vytvorené vhodné prostredie – vlastné pracovné miesto a zabezpečené potrebné pomôcky. Výchovy (telesná, hudobná či výtvarná) na prvom stupni žiakov mimoriadne bavia. Samozrejmosťou v každej triede je interaktívna tabuľa či učiteľská licencia na on-line verzie učebníc.

Na doobedné vyučovanie nadväzuje školský klub Futuráčik . Ten je prístupný pre žiakov prvého až piateho ročníka (vrátane). Deti ho navštevujú aj preto, že majú väčšiu šancu venovať sa tomu, čo ich baví. Zahrať sa v herni , vypočuť si rozprávku, tvoriť vlastné obrázkové kartičky, prehlbovať vzťahy s kamarátmi, hravým spôsobom spoznávať vesmír, zimu či tradície alebo rozvíjať finančnú gramotnosť. Toto a oveľa viac sa u nás deje v poobednom čase. Starší žiaci navštevujú v rámci klubu aj detskú knižnicu v meste.

Krúžková činnosť na škole je pomerne bohatá. Z ponuky si vyberie dieťa, ktoré obľubuje šport, ale aj také, ktoré inklinuje k tvorivým činnostiam, literatúre či jazykom. Precvičiť si konverzačné zručnosti z angličtiny aj poobede môžu deti vo viacerých (vekových) skupinách. Turistické kluby (zvlášť pre I. a II. stupeň) sa snažia vytiahnuť žiakov mimo komfortnej zóny – do okolitej divočiny. Soboty patria práve im.

Deťom ponúkame aj rozvojové aktivity vo formáte týždenných výziev . Okrem možnosti zlepšiť si svoje „hádačské“ či „kódovacie“ zručnosti, ich motivujeme aj drobnými sladkými odmenami.

Raz mesačne informujeme v kocke o dianí v škole. Pravidelný newsletter dizajnujeme tak, aby sa na stránke školy objavil vždy v polovici aktuálneho mesiaca. Samozrejme na stránku pridávame všetky dôležité informácie, ktoré by rodičia mali mať, ak je to potrebné, okamžite.

Vďaka aplikácii Edupage v mobilných zariadeniach a aktivovaných notifikáciách, im nič dôležité neujde. Žiadna známka, správa či pochvala.

Naši žiaci dosahujú úspechy aj na súťažných frontoch. Nehovoriac o ich mimoškolských aktivitách, v ktorých ich radi a s hrdosťou podporujeme. Víťazstvo v jazykovom šampionáte WocaBee či umiestnenia na okresných a krajských kolách jazykových olympiád si naozaj vážime. Škola realizuje tiež svoje vlastné „projekty“ . Októbrový týždeň zdravej výživy, zábavný karneval a učenie v maskách v preddušičkovom období, pasovanie prvákov, vianočnú besiedku, pohybovú akciu „Zober loptu, hýb sa s nami“, týždeň finančnej gramotnosti či športové turnaje. Okrem nich tiež rôzne prespávačky a exkurzie . Pravda, tieto (podobne ako trebárs aj obľúbenú školu v prírode) mierne pribrzdila pandémia.

Na pripravovanom Dni otvorených dverí pre záujemcov o štúdium sa budete mať možnosť osobne zoznámiť s priebehom výučby a s priestormi školy. Naskytne sa dostatočný priestor na všetky otázky, ktoré vás v súvislosti s nástupom detí do školy môžu zaujímať. Tešíme sa na vás. Svoj názor na školu vám rada predstaví aj pani riaditeľka. Tá pozýva verejnosť na kávičku spravidla dvakrát do roka. Ďalšou pripravovanou akciou je aj udalosť „ Predzápis “, ktorá sa bude konať v termínoch 16. a 17. marca 2022 od 13:00. Jej úlohou bude oboznámenie záujemcov s formou a obsahom zápisu žiakov do 1. ročníka, s kritériami ich prijatia, či administráciou prihlášok. V prípade záujmu bude možná aj prehliadka školy. Pre viac informácií o chystaných akciách sledujte našu webovú stránku https://szsfuturum.edupage.org.

Prípadne, ak ste už rozhodnutí pre našu školu, prihlášku môžete vyplniť TU. Veríme, že rozhodnutie pre FUTURUM je to správne pre vás a budúcnosť vášho dieťaťa.