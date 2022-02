Trenčiansky cestný most patril v 50. rokoch medzi najkrajšie v republike

Stavba mosta bola tvrdou skúškou robotníkov a technikov, pretože najskôr museli z dna Váhu odstrániť konštrukciu starého mosta, ktorý zničili pri svojom ústupe hitlerovské vojská.

Prvý železobetónový cestný most pred slávnostným otvorením v roku 1956 . (Zdroj: J. Koreň/ archív M. Vrbu)

TRENČÍN. Letné povodne oddávna ničili mosty, domy, úrodu na poliach a ohrozovali životy obyvateľov Trenčína. Pred rozbúrenou riekou sa ľudia snažili chrániť budovaním protipovodňových hrádzí. Ramená nevyspytateľnej rieky Váh spájali v minulosti viaceré drevené mosty, ktoré si vyžadovali po opakovaných povodniach časté opravy.

V roku 1876 postavila trenčianska firma Jozef Scheibner a synovia nový drevený most, ktorý sa stal majetkom mesta. Povodeň však poškodila aj tento most a keď sa stal nevyhovujúcim, štát dal postaviť nový odolnejší most.

Výstavbu nového mosta vykonávala nórska spoločnosť Gregersen, ktorá už mala s podobnými stavbami skúsenosti. Zamestnanci nórskej firmy začali s prácami 27.