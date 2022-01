FOTO: Olympijskú výstavu v gymnáziu otvorila Z. Rehák Štefečeková

Pedagógovia a žiaci Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom pripravili výstavu o histórii olympijských hier (OH) a olympionikoch z regiónu.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pedagógovia a žiaci Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom pripravili výstavu o histórii olympijských hier (OH) a olympionikoch z regiónu. Na jej otvorení sa zúčastnila aj športová strelkyňa a olympijská šampiónka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková.

Na výstavu priniesla streleckú vestu a olympijskú akreditačku z Tokia. "Pre mňa bola olympiáda splneným snom. Každá účasť na OH je obrovskou radosťou, pretože sa tam dostanú len top športovci. Takže už len účasť na OH je niečo veľké. Ja som začínala ako 12-ročná a o olympiáde sme sa reálne začali rozprávať, keď som mala 18 rokov," povedala Rehák Štefečeková, ktorej manžel pochádza z Nového Mesta nad Váhom.

Prípravu na olympiádu v Los Angeles v roku 1984 absolvoval aj bývalý pedagóg gymnázia Roberto Iliev, ktorý splnil limit v chôdzi na 50 kilometrov. "Boli sme na vysokohorskom sústredení v Bulharsku. Zavolali nás a povedali, že na olympiádu sa nejde. Pristavili autobusy a zviezli nás do hlavného mesta Sofie. Bolo to pre každého veľmi ťažké," zaspomínal si učiteľ Základnej školy v Bošáci, v ktorej je i trénerom chôdze.

Riaditeľ gymnázia Ján Pavlíček pripomenul, že iniciátorkou výstavy bola učiteľka telesnej výchovy Jana Predinská. "Pozháňala zo Slovenského olympijského výboru (SOV) veľa dokumentácie k olympijským hrám. Spojili sme to aj s ľuďmi, ktorí žili buď priamo v meste, alebo v regióne a zúčastnili sa na OH ako športovci alebo funkcionári. Absolventom gymnázia bol prvý prezident SOV Vladimír Černušák. Na výstave predstavujeme aj tenistu Igora Zelenaya, rýchlostného kanoistu Slavomíra Kňazovického či futbalového reprezentanta Dušana Bartoviča. V roku 1968 bol na OH v Mexiku. Zhodou okolností máme momentálne študentku Elišku Hlaváčovú, ktorá je jeho vnučkou," dodal Pavlíček.