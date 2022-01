Špecialisti na sivý zákal

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal. Toto časté ochorenie komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje.

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, že ho má?

Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient by operáciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale aj to, že čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia. Ako prebieha operácia sivého zákalu? Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva sa miestnym znecitlivením kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútroočných šošoviek?

V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútroočné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti na okuliaroch. Vnútroočná šošovka zostáva v oku po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii pozerať na svet.

Prečo prísť na operáciu ku Vám, do Očného centra Sokolík?

V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutočnili už viac ako 15 000 vnútroočných operácií, čo svedčí o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že sú medzi nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšia odmena za našu prácu je spokojný pacient, ktorý nás odporučí ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí opäť ďalej a ďalej. Je to zásluha celého kolektívu. Pacienti oceňujú nielen výborný výsledok práce, ale i rodinné prostredie centra a profesionálny, a zároveň ľudský prístup celého personálu ku každému pacientovi. To všetko je dôvod, prečo prísť práve k nám.

ŠPECIALIZOVANÉ CENTRUM NA ochorenie sietnice

Ochorenie sietnice je vždy veľmi závažné a často nevratné, môže viesť až k strate zraku. Dôležitá je včasná diagnostika a neodkladné začatie liečby.

Mnoho ochorení sietnice vo svojom počiatku prebieha skryto a až v pokročilom štádiu sa prejaví zhoršeným videním, ktoré však v tú chvíľu už nie je možné napraviť, iba spomaliť. Každý po 35. roku života by teda mal podstúpiť špeciálne vyšetrenie sietnice (tzv. OCT angiografiu), ktorá dokáže odhaliť mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy pacient ešte žiadne príznaky nepociťuje. „OCT angiografia je revolučná zobrazovacia metóda sietnice, ktorá oproti štandardnému OCT zobrazuje nielen stav jednotlivých vrstiev sietnice, ale zároveň i funkčnosť všetkých jej štruktúr,“ vysvetľuje MUDr. Karin Korytková, odborná lekárka Očného centra Sokolík. Špeciálne skenovanie sietnice dokáže odhaliť závažné ochorenie sietnice (diabetická retinopatia), ochorenie makuly, odlúčenie sietnice a ďalšie degeneratívne zmeny na sietnici. Vyšetrenie pomocou OCT angiografie je rýchle, bezpečné, naviac úplne bezbolestné a bez vnútrožilného použitia kontrastných látok.

Očné centrum Sokolík má špecializované centrum pre liečbu ochorení sietnice (tzv. vitreoretinálne centrum), vrámci ktorého pacient získa kompletnú starostlivosť na jednom mieste – od diagnostiky až po následnú laserovú a biologickú liečbu. V našom centre pre liečbu sietnice máme pre pacientov minimálne objednávacie lehoty a najmodernejšie diagnostické a liečebné prístroje,” hovorí MUDr. Karin Korytková.

Moderná biologická liečba sietnice

V posledných niekoľkých rokoch sa v oftalmológii dôrazne presadzuje moderná biologická liečba, ktorá spočíva v aplikácii vnútroočných injekcií s anti-VEGF preparátom do sklovca. „Pomocou účinných látok biologického pôvodu sme dnes schopní liečiť ochorenie sietnice ako je vekom podmienená makulárna degenerácia, edémy sietnice alebo diabetickú retinopatiu,” vysvetľuje pani doktorka Korytková a dodáva: „Výhodou tieto liečby je, že je maximálne efektívna, cielená a jej včasná aplikácia môže zastaviť či významne spomaliť postup ochorenia.” Očné centrum Sokolík je jedným z dvoch špecializovaných (tzv. centrových) pracovísk v Trenčianskom kraji, ktoré môžu poskytovať biologickú liečbu sietnice hradenú z verejného zdravotného poistenia.