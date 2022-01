V karanténe je takmer stovka tried trenčianskych základných škôl

V trenčianskych školách evidujú nárast prípadov ochorenia COVID-19.

TRENČÍN. V trenčianskych školách evidujú nárast prípadov ochorenia COVID-19. Kým pred týždňom bolo v karanténe 37 tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dnes je na dištančnom vzdelávaní už takmer stovka tried. „K dnešnému dňu je v karanténe 96 tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. V materských školách je dnes v karanténe 12 tried," konkretizovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z hľadiska pandémie je pokojná situácia vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb mesta Trenčín, vrátane pobytových zariadení opatrovateľských služieb, zariadenia pre seniorov a jaslí. „Dvadsaťtri klientov nocľahárne je od štvrtka 27. januára v karanténe pre pozitivitu dvoch z nich," uviedla Ságová.

Napísali sme

Napísali sme Lekár: Nemyslím si, že covid po tejto vlne zmizne Čítajte

Trenčianska hovorkyňa informovala aj o aktuálnej situácii s ochorením COVID-19 vo Fakultnej nemocnici Trenčín. „Hospitalizovaných je tu 38 pacientov s potvrdeným ochorením, z toho štyria sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu," dodala Ságová.