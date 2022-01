Lekár Kulkovský: Slováci si stoja za názorom aj keď sa mýlia. Mnohých táto tvrdohlavosť zabije

Zaočkovanosťou sa radíme medzi najhoršie krajiny sveta preto, lebo máme svoj názor a stojíme si za ním aj vtedy, keď je nad slnko jasné, že sa mýlime, vraví primár Milan Kulkovský.

Omikron dostane veľa ľudí do nemocnice, no väčším problémom bude jeho šírenie medzi pacientmi ležiacimi na necovidových oddeleniach. Myslí si to Milan Kulkovský, primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. Zároveň upozorňuje na to, že rok 2022 nebude posledným covidovým rokom, keďže miera zaočkovanosti v našej krajine nedosahuje ani 60 percent.

V rozhovore taktiež prezradil, prečo od februára budú niektorí ľudia s dvoma dávkami vakcíny vnímaní ako neočkovaní, či majú ľudia právo na odškodné v prípade závažných vedľajších účinkov očkovania, ako sa líšia symptómy omikronu oproti delte, ale aj to, kedy predpokladá že nastane vrchol omikronovej vlny.

Kedy by mala vlna omikronu dosiahnuť v našich končinách svoju špičku?

Je veľmi ťažké to predpovedať. Už teraz nás zaskočila svojim neskorším začiatkom v porovnaní s tým, čo sme očakávali. Môj predpoklad bol od začiatku druhá polovica februára, teraz by som sa priklonil skôr k jeho koncu.

Sú symptómy omikronu odlišné od variantu delta?

Omikron má na rozdiel od predchádzajúcich variantov kratšiu inkubačnú dobu. Sú to približne tri dni. Ťažkosti teda začínajú v kratšom časovom intervale od kontaktu s infikovaným.