Na stoloch nechýbala hydina i veveričky, syry jedla len chudoba, hovorí odborníčka na dobovú kuchyňu

Trenčianka Júlia Spustová zmapovala gastronómiu Trenčianskej stolice. Niektoré stredoveké recepty by ste ochutnať nechceli, iné s radosťou.

TRENČÍN. Bývalá učiteľka a dlhoročná členka Skupiny historického šermu Wagus Júlia Spustová zmapovala gastronómiu Trenčianskej stolice.

Výsledkom jej niekoľkoročného pátrania je kniha s množstvom originálnych receptov, podľa ktorých kedysi varili hradní kuchári, ale aj chudobní poddaní.

Väčšinu z nich si vyskúšala vo svojej kuchyni a hovorí, že aj takýmto spôsobom môžeme odhaliť zabudnuté chute. V rozhovore nám okrem iného prezradila aj to, ako vyzerala pravá panská hostina a ktorý uhorský kráľ vytrvalo odmietal používať pri jedle príbor.

Písali sme

Písali sme Hradom v Trenčianskom kraji chýbali hlavne českí turisti Čítajte

Dejiny Trenčína sú neodmysliteľne spojené s rímskymi vojskami, ktoré nám zanechali nápis na hradnej skale. Zahrnuli ste aj ich gastronómiu do svojej Varenej a pečenej histórie Trenčianskej stolice?

Toto obdobie mňa osobne najviac baví, dala som mu preto priestor aj vo svojej kuchárke. Treba si uvedomiť, že rímske vojská u nás zimovali. V knihe som sa preto nezamerala na to, čo sa jedlo v Ríme na bohatých hostinách, ale čím sa asi živili títo rímski vojaci u nás.

Museli si so sebou priniesť kuchyne, sporáky, museli mať zásoby jedla a mňa zaujímalo napríklad aj to, ako dokázali konzervovať mäso. Zistila som, že na to používali med. Mäso dávali do sudov a zaliali ho medom, pretože ten je úžasným konzervačným prostriedkom. Hrozno zase dokázali uchovávať dlhšie čerstvé tak, že ho zasypali obilím.

Rímske posádky boli rozdelené na menšie skupiny, pričom každá z nich mala mlynček na obilie. V týchto osem- až desaťčlenných skupinách si aj varili, väčšinou kaše a to, čo ulovili.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: Čo konzumovali naši predkovia v stredoveku. ​​​​​​Čo nesmelo chýbať v ich komorách?

V ktorej lokalite Trenčianskeho okresu sa pestoval šafrán, ktorý bol považovaný za najlepší v Európe?

Aký bol v stredoveku význam mestských hostincov?

Prečo páni veľmi nejedávali v stredoveku syry?

Ako vyzerali typické panské hostiny na Trenčianskom hrade?

Bol Matúš Čák Trenčiansky v jedle prieberčivý?

a mnoho ďalšieho...

Ak by sme sa presunuli o niekoľko storočí dopredu, ako vyzerala strava našich predkov v stredoveku?