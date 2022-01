V Trenčíne je plne zaočkovaných vyše 56 percent obyvateľov

K 20. januáru bolo v Trenčíne plne zaočkovaných 31.020 obyvateľov mesta.

TRENČÍN. K 20. januáru bolo v Trenčíne plne zaočkovaných 31.020 obyvateľov mesta, čo predstavuje 56,09 percenta obyvateľov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Po prvej dávke očkovania bolo 32.230 Trenčanov (58,28 percenta). Tretíkrát sa nechalo zaočkovať 16.125 obyvateľov mesta, čo predstavuje 29,16 percenta obyvateľov.

Ako dodala, vo vakcinačnom centre Fakultnej nemocnice v Trenčíne je možnosť dať zaočkovať aj deti od piatich do 11 rokov. Tieto deti očkujú každý utorok od 7.30 do 9.30 h a od 9.30 do 11.30 h potom deti a mládež od 12 do 17 rokov.

Deti je potrebné pred očkovaním zaregistrovať.