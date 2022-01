Župa v rámci dotačných schém rozdelí trištvrte milióna eur

Vyčlenené finančné prostriedky z dotačných schém Trenčianskeho samosprávneho kraja budú v roku 2022 smerovať na organizáciu rôznorodých kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ale aj na zaujímavé environápady obyvateľov kraja, obohatenie vyučovacieho procesu či podporu aktívneho občianstva mladých ľudí.

Žiadať o financie na podporu kultúrno-spoločenských a športových podujatí je do konca marca možné v rámci Dotačného systému TSK či Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. „Objem finančných prostriedkov určených na podporu podujatí a projektov z Dotačného systému TSK zostal nezmenený, a to vo výške 300 tisíc eur,“ uviedla Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného Úradu TSK. Zaujímavé komunitné projekty obyvateľov kraja bude aj v roku 2022 možné premeniť na skutočnosť vďaka Participatívnemu-komunitnému rozpočtu TSK. Prostredníctvom neho sa medzi navrhovateľov zo všetkých okresov kraja rozdelí 200 tisíc eur.

Originálne environmentálne nápady obyvateľov kraja, ktoré menia Trenčiansku župu na zelenú, bude možné aj v tomto roku realizovať vďaka grantu Zelené oči. Po novom môžete žiadosti podávať elektronicky, a to v rámci troch hodnotiacich kôl s uzávierkami do 31.1., 31.3. a 31.5.2022. Rozpočet grantu je aj v tomto roku 80 tisíc eur.

Župa v tomto roku plánuje poskytnúť podporu aj návrhom mladých ľudí na stredných školách. V rámci Participatívnych rozpočtov na stredných školách si študenti budú môcť navrhnúť rôznorodé projekty, podieľať sa na diskusiách k ich rozpočtom a aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. „Na realizáciu nápadov mladých ľudí na našich stredných školách sme vyčlenili 38 tisíc eur, študenti každej župnej strednej školy si tak budú môcť zrealizovať projekty za 1 000 eur,“ dodala Renáta Ozimová. Rovnakou sumou má kraj v pláne podporiť aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí navštevujúcich župné stredné školy, prostredníctvom ich zapojenia do medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu na Slovensku. Župa podporí aj zážitkové vzdelávanie stredoškolákov, na ktoré v roku 2022 opäť vyčlenila 100 tisíc eur. Žiadosti môžu stredné školy posielať do konca mája.

(Barbora Jánošková)