Psychológ: Pandémia mnohým odštartovala závislosť od drog a alkoholu

Maroš Buchel je redaktor pre MY Trenčianske noviny. Do redakcie v Trenčíne nastúpil v novembri 2020, predtým vystriedal viacero zamestnaní v rôznych regionálnych médiách. V rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako moderátor a redaktor spravodajstva v rádiu WOW, následne pracoval ako moderátor v Bánovskom Televíznom Vysielaní, kde zotrval až do roku 2020, chvíľu taktiež písal pre slovenskú mutáciu magazínu Rock Hard. Vyštudoval filmovú scenáristiku a žurnalistiku, je absolventom Akadémií umení v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.