Lekárka z pohotovosti odmietla vyšetrenie na alkohol, predviedli ju pred súd

Službukonajúcu lekárku z pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou, obvinenú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, predviedli v pondelok (17. 1.) na súd.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Službukonajúcu lekárku z pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou, obvinenú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, predviedli v pondelok (17. 1.) policajti pred sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou. Lekárku sudca trestným rozkazom uznal za vinnú, proti rozhodnutiu podala odpor, nariadi tak hlavné pojednávanie. V utorok informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.

Ešte 15. januára dopoludnia ju odviedli z pracoviska do policajnej cely, o deň neskôr na ňu prokurátor podal obžalobu a v pondelok sudca pre prípravné konanie rozhodol o obžalobe v takzvanom superrýchlom konaní.

"Sudca vydal trestný rozkaz, ktorým obvinenú uznal vinnou zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a uložil jej trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov, pričom výkon tohto trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu jedného roka. Zároveň obvinenej uložil trest zákazu činnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť v trvaní jedného roka," uviedol ďalej Tarabus.

Podľa trestného rozkazu ju na prízemí budovy nemocnice ako službukonajúcu lekárku poskytujúcu zdravotnú starostlivosť pacientom v rámci lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých policajná hliadka po riadnom poučení vyzvala, aby sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. To odmietla a odmietla sa tiež podrobiť odberu biologického materiálu na zistenie, či nie je ovplyvnená návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jej zdravie.

Lekárka tak urobila pri výkone zamestnania, pri ktorom by mohla ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

"Obvinená proti trestnému rozkazu podala odpor, sudca preto nariadi hlavné pojednávanie, na ktorom vec prejedná," dodal Tarabus.