Colný úrad zlikvidoval 4100 litrov liehu, na skompostovanie čaká 10 ton tabaku

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín zlikvidovali viac ako 4000 litrov liehu a asi 100 kilogramov rôzneho tovaru. Na likvidáciu čaká viac ako 10.000 kilogramov tabaku.

TRENČÍN. Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, asi 100 kilogramov falzifikátov obuvi, textilu, hračiek, hlavolamov, obalov na mobilné telefóny, ale aj detských rúšok na tvár skončilo v spaľovni.

„Hlavným dôvodom, pre ktorý sa takýto tovar likviduje spálením, je zdravotné riziko, ďalej nízka kvalita výrobkov, častokrát aj ich nefunkčnosť. Takýto tovar nepodlieha žiadnym kontrolám či testovaniu,“ uviedla hovorkyňa.

V čistiarni odpadových vôd podľa nej zlikvidovali 4100 litrov liehu. Išlo o lieh, pri ktorom držiteľ nevedel preukázať spôsob jeho nadobudnutia. Boli to neoznačené spotrebiteľské balenia liehu, destiláty i liehoviny vo väčších bareloch.

„Na likvidáciu ešte čaká viac ako 10.000 kilogramov tabaku. Vzhľadom na veľké množstvo, povahu a vlastnosti tovaru uvažuje colný úrad o takom spôsobe likvidácie, ktorý by bol ekologický a čo najhospodárnejší. Riešením by bolo skompostovanie tabakovej sušiny, čo však v zimnom období nie je vhodné. Colný úrad na jar osloví vhodné subjekty v regióne, ktoré by vedeli spracovať také veľké množstvo tabaku,“ uzavrela Peťovská.