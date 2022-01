Pri večernej dopravnej nehode neďaleko Starej Turej sa ťažko zranili traja ľudia

Pri pondelkovej večernej čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel pri vodnej nádrži Dubník neďaleko Starej Turej sa ťažko zranili traja ľudia.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doterajších zistení 42-ročný vodič viedol osobné vozidlo po ceste v smere od obce Hrašné do Starej Turej. „Po prejdení pravotočivej zákruty z doposiaľ presne nezistenej príčiny prešiel s vozidlom do protismeru, kde prednou časťou vozidla narazil do prednej časti v protismere jazdiaceho vozidla. Okolnosti, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetnom ďalšieho šetrenia," uviedla polícia.

