10. jan 2022 Podnik máme ako hobby. Keby to tak nebolo, určite by sme už zavreli, vraví majiteľ kaviarne

Niektorí ľudia nám za to, že dodržiavame opatrenia, nadávajú do covidfašistov. My sa len reálne bojíme pokuty, ktorá by pre nás bola likvidačná, vysvetľuje prevádzkar Ľubomír Bobák.

Ľubomír Bobák, majiteľ kaviarne na Legionárskej ulici v Trenčíne. (Zdroj: MAROŠ BUCHEL)