Spolu s kormoránmi sú pre Zelenú vodu pohromou aj agresívne slnečnice

Po škodách spôsobených kormoránom veľkým je najmä v posledných rokoch pre rybárov z okresu Nové Mesto nad Váhom problémom premnožená slnečnica pestrá.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Po škodách spôsobených kormoránom veľkým je najmä v posledných rokoch pre rybárov z okresu Nové Mesto nad Váhom problémom premnožená slnečnica pestrá. Pre TASR to povedal predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Novom Meste nad Váhom Viliam Horniš.

Agresívny invázny druh ryby s výraznou potravnou a priestorovou konkurenčnou schopnosťou a mimoriadnou reprodukčnou schopnosťou sa do najväčšieho novomestského rybárskeho revíru Zelená voda dostal pred niekoľkými rokmi zrejme s násadou iných rýb. Dnes spôsobuje výrazný úbytok bielej ryby na 60-hektárovom revíri. Ničivá kombinácia kormorána a slnečnice prinútila vedenie rybárskej organizácie prvýkrát zarybniť Zelenú vodu aj bielou rybou.

„So slnečnicou sme začali bojovať aj jej intenzívnym lovom. V minulom roku sme urobili preteky v love slnečnice, 18 rybárov počas nich ulovilo 24 kilogramov tejto inváznej ryby. Pri priemernej dĺžke piatich centimetrov je to celkom slušné množstvo. Víťaz pretekov dostal ako cenu desať litrov slnečnicového oleja,“ skonštatoval Horniš s tým, že v podobných aktivitách chcú pokračovať aj v tomto roku.

Ako dodal, novomestská rybárska organizácia takmer s 1400 členmi (z toho 43 žien a 197 detí do 15 rokov) investovala len do zarybnenia svojich kaprových a pstruhových revírov v minulom roku takmer 95.000 eur. Ďalšie financie išli do nákupu pozemkov pod Zelenou vodou či budovania prístupových komunikácií k revírom. Predseda si pochvaľuje výbornú spoluprácu s novomestskou radnicou.