Doplňujúce voľby v obci Horná Streda nebudú, zastupujúca starostka prepásla lehotu

HORNÁ STREDA. V polovici marca sa v deviatich obciach na Slovensku uskutočnia doplňujúce voľby starostov. Desiatou mala byť Horná Streda (okres Nové Mesto nad Váhom), lenže zastupujúca starostka Simona Bičanová nestihla v stanovenom termíne podať žiadosť o vyhlásenie volieb. Bývalý prednosta obecného úradu Eduard Poliak tvrdí, že tak spravila úmyselne a podal na ňu trestné oznámenie.

Starostovská stolička v Hornej Strede zostala prázdna po tom, čo 22. septembra zomrel dlhoročný starosta Ľubomír Krajňanský. O necelý týždeň poslanci obecného zastupiteľstva do funkcie zastupujúcej starostky ustanovili Simonu Bičanovú a poverili ju, aby prostredníctvom Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom predložila žiadosť o vyhlásenie nových volieb starostu obce.

Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR potvrdila, že obec Horná Streda mohla byť zaradená do zoznamu obcí, ktorých sa doplňujúce voľby budú týkať, ak by bola žiadosť doručená do 8. decembra. Zastupujúca starostka v Hornej Strede spomenutú lehotu prepásla a žiadosť podala až tesne pred Vianocami. „Ja som úrad prevzala 29. septembra s tým, že mi nebola odovzdaná žiadna agenda a dostala som len kľúče od úradu. Musela som zabezpečiť chod obce a obecného úradu, aby to ľudia nepocítili. Je pravda, že som žiadosť o vyhlásenie volieb nestihla podať do 8. decembra, ale nikde v zákone nie je uvedená lehota, dokedy musí byť požiadané o vyhlásenie doplňujúcich volieb," reagovala Bičanová.

Nečinnosť zastupujúcej starostky kritizuje bývalý prednosta obecného úradu Eduard Poliak. „Podal som trestné oznámenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a trestný čin marenia volieb. Z novomestského okresného úradu mi bolo známe, že zastupujúca starostka nepodala žiadosť o vykonanie doplňujúcich volieb. Mala tak urobiť na základe uznesenia, ktoré bolo prijaté na obecnom zastupiteľstve koncom septembra a podľa mojich informácií ju na túto povinnosť upozorňovali aj pracovníci okresného úradu a starostky okolitých obcí. Som presvedčený o tom, že žiadosť nepodala preto, lebo doplňujúce voľby nechcela," tvrdí Poliak.

Nového starostu si v Hornej Strede zvolia až v riadnom jesennom termíne. „Ministerstvo vnútra vzhľadom na plynutie lehôt , ktoré tvoria prílohu rozhodnutia o vyhlásení volieb, nemôže predkladať predsedovi Národnej rady SR ďalšie návrhy na vydanie rozhodnutia o vyhlásení volieb, ktoré by sa konali dňa 19. marca 2022. V obciach, v ktorých dôjde k uprázdneniu mandátu starostu alebo poslanca, alebo sa z dôvodu nepodania kandidátnych listín voľby dňa 19. marca nevykonajú, sa už ďalšie voľby vyhlasovať nebudú," uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Upozornila, že v zmysle zákona sa v posledných šiestich mesiacoch volebného obdobia voľby nevykonávajú.