Mesto Myjava vysielalo adventné koncerty naživo z veže kostola

Predvianočné obdobie a ukončenie roka druhý rok ovplyvňujú pandemické opatrenia, obmedzeniam sa nevyhli ani v Myjave. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Marek Hrin.

MYJAVA. Predvianočné obdobie a ukončenie roka druhý rok ovplyvňujú pandemické opatrenia, obmedzeniam sa nevyhli ani v Myjave. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Marek Hrin.

Zaujalo nás

Zaujalo nás Kapela je hlavne o priateľstve. Hudba je taký príjemný dodatok, vraví spevák zo skupiny Uhol Dopadu Čítajte

Ako doplnil, aby v meste v predvianočnom období nezostali celkom bez kultúry, vymysleli aspoň sériu adventných koncertov, ktoré na Myjave majú tradíciu. "Nemohli sa konať s diváckou účasťou, takže sme ich zorganizovali tak, že sme ich vysielali naživo. Či už cez lokálnu televíziu, sociálne siete, ale aj priamo z veže evanjelického kostola. Ukazuje sa, že aj záujem o takéto online podujatia tu je, a myslíme si, že aj toto pomohlo osviežiť a priblížiť sviatočnú adventnú atmosféru," uviedol Hrin.

Článok pokračuje pod video reklamou

V meste riešili aj to, či dokážu nejakou formou zabezpečiť v súlade s platnými protiepidemickými opatreniami vianočný trh. "Nešlo o podujatie, ako sme boli zvyknutí z predchádzajúcich rokov, a to s kultúrnym programom či tradičnou kopaničiarskou zabíjačkou. Ale zachovať aspoň tradičný predaj v stánkoch v kontexte toho, že tržnice môžu byť otvorené. Po konzultáciách sme napokon pripravili aspoň vianočný trh, aby si ľudia mali možnosť nakúpiť sviatočný tovar v exteriéri na námestí v priestoroch tržnice, aby sme nič neporušovali," informoval hovorca mesta.

Čo sa týka rozlúčky so starým rokom alebo silvestrovských osláv, vzhľadom na aktuálnu situáciu samospráva neplánuje organizovať žiadne podujatie. "Nie je to pre nás nová situácia, podobne sme to museli riešiť v minulých rokoch. Rovnako je to so silvestrovským ohňostrojom, ktorý neorganizujeme ani tento rok," doplnil Hrin.