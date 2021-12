Verím, že vďaka súdržnosti a ohľaduplnosti budeme ešte silnejší ako kedykoľvek predtým

Navzdory pandémii prináša jeden z kľúčových zamestnávateľov v našom kraji, spoločnosť HELLA, nové projekty, ktoré posilnia jej pozíciu na globálnom trhu a tým podporia aj stabilitu celého regiónu.

„Želám si, aby sme zo súčasnej neľahkej situácie vyšli ešte silnejší a súdržnejší ako kedykoľvek predtým. Veľa sme pre to v tomto roku urobili a veľa toho ešte máme pred sebou v roku budúcom,“ vyslovil svoje vianočné želanie a zároveň novoročné predsavzatie viceprezident koncernu HELLA pre Slovensko a generálny riaditeľ HELLA Slovakia Lighting, s. r. o., Vladimír Huťan.

Aký bol rok 2021 pre spoločnosť HELLA na Slovensku?

Bol to rok náročný i prelomový zároveň. Som rád, že aj navzdory neľahkej situácii sa nám podarilo rozbehnúť kľúčové zmeny, ktoré posilnia našu stabilitu. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom za to, ako našu snahu podporili. Aj vďaka ich nasadeniu a ústretovosti sa nám podarilo už k 1. júnu 2021 úspešne zlúčiť všetky aktivity HELLA na Slovensku pod jednu „strechu“ jednotný právny subjekt, ktorým je HELLA Slovakia Lighting, s. r. o. V harmonizácii nášho ERP systému SAP na najnovšiu verziu odviedli projektové tímy v tomto špičkovú prácu na veľmi profesionálnej úrovni. Tým sme položili základný kameň nášho budúceho úspechu.

Čo táto zmena znamená a ako podporí stabilitu v našom regióne?

Táto zmena nám umožní pružnejšie reagovať na potreby našich zákazníkov a umocní našu líderskú pozíciu v automatizácii a digitalizácii výrobných procesov. V rámci transformujúceho sa automobilového priemyslu tak nadobudneme ešte väčšiu stabilitu a konkurencieschopnosť. Priamym prínosom pre región je, že po novom budú všetky naše výrobné kapacity sústredené práve v Trenčianskom kraji. S tým súvisí aj presun výroby z najmenšieho závodu v Bratislave do Trenčína, kde sa tak vytvorili podmienky pre navýšenie výroby i zamestnanosti.

Aké ďalšie projekty realizujete pod novou strechou?

Veľmi ma teší, že sa práve slovenskej HELLE podarilo získať projekt centra pre vývoj zadných skupinových svetiel pre celý európsky trh. Je pre nás veľkým úspechom a prestížou, že sa celé vývojové know-how zadných svetiel presúva na Slovensko. V novom centre v Bánovciach nad Bebravou už pracuje viac ako 40 špecialistov a postupne k nim pribudne ďalších 60. Slovenská HELLA sa posilní aj o ďalšie činnosti s vysokou pridanou hodnotou. Spomeniem napríklad, že v areáli trenčianskeho závodu vzniká centrum strategického nákupu a rozvoja dodávateľov - tzv. centrálny sourcing pre región strednej a východnej Európy, ktorý rovnako doteraz riadila materská spoločnosť.

Zdá sa, že budete potrebovať množstvo nových ľudí...

Áno, stále prebieha nábor špecialistov pre spomínané nové projekty. Ale takisto hľadáme ľudí na viaceré výrobné pozície, ako napr. montáž svetlometov. Všetky aktuálne pozície sú uverejnené na našej webovej stránke.

Vladimír Huťan pred automatizovanou lisovňou s lakovňou v Kočovciach.

Zasiahla nejako pandémia predvianočnú atmosféru v HELLA?

Myslím si, že by bolo dobré, ak by jednou zo skúseností, ktorú získame z pandémie, bola väčšia súdržnosť a ohľaduplnosť voči slabším a zraniteľným. Teší ma, že takto to cítia aj „helláci“. Naša charitatívna akcia „Vyčaruj krajšie Vianoce“ mala totiž ešte väčší úspech ako vlani. Zamestnanci bez ohľadu na výšku svojej pozície a mzdy pripravili spolu 175 darčekov, ktorými sa snažili splniť želania sociálne či zdravotne odkázaným z Myjavy, Bánoviec a okresu Trenčín. Z takejto súdržnosti mám veľkú radosť a napĺňa ma to optimizmom aj vo vzťahu k výzvam, ktoré máme pred sebou.

Záverom, čo by ste zaželali rodinám vašich zamestnancov v regióne?

Všetkých viac ako 3400 kolegov, ako i partnerov a priateľov HELLA si veľmi vážim a chcem ich v prvom rade uistiť, že našou prvoradou snahou je zabezpečiť neustále sa zlepšujúce perspektívne a stabilné pracovné prostredie. Želám si, aby sme zo súčasnej neľahkej situácie vyšli ešte silnejší a súdržnejší ako kedykoľvek predtým. Veľa sme pre to v tomto roku urobili a veľa toho ešte máme pred sebou v roku budúcom. Verím, že to spoločne zvládneme. Prajem všetkým krásne Vianoce, pevné zdravie a veľa síl v novom roku.