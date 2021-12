Lukáš Krč svoje umenie predviedol aj na Floride a v Saudskej Arábii

To boli pre mňa neopísateľné pocity a zážitky, obrovské pódium, standing ovation, nemohol som uveriť tomu, kde to stojím a čo sa vlastne deje, veď som len chalan z dediny, vraví umelec.

Napísali sme

Napísali sme Zomrela Marie Versini. Stvárnila Nšo-Či Čítajte

Začínal v Základnej umeleckej škole v Brezovej pod Bradlom, no so svojím umením to dotiahol až na Floridu, alebo do Saudskej Arábie. Lukáš Krč je všestranný umelec, ktorý svoje obrazy tvorí aj netradičnými metódami, ako sú maľovanie svetlom, dymom alebo 3D perom. Umelec momentálne pôsobí v Prahe, napriek tomu sa čoskoro plánuje opäť vrátiť na Slovensko. Viacej o sebe a svojej tvorbe prezradil v rozhovore.

Článok pokračuje pod video reklamou

Akými technikami tvoríte svoje umelecké diela?

Medzi moje výhody patrí hlavne to, že používam rôzne techniky a kombinácie. Maľujem akrylom, sprejmi alebo akvarelom, dokonca som sa štyri roky venoval aj netradičnej technike, ako je maľovanie svetlom, takzvaná Light Art Show.

Skúsil som aj techniky ako je kresba 3D perom, maľba dymom, klasické techniky kresby ako sú uhlíky, suché pastely, ceruzky ,fixky a pastelky. Momentálne sa učím tetovať a mám v pláne začať pracovať aj s drevom.

Ktorá technika je vaša najobľúbenejšia?