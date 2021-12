Kaščák robí Pohodu úprimne. Radi tu hráme i napriek tomu, že je to mimo našej sféry, hovorí hudobník Bango

Trnavský hudobník Denis Bango na tohtoročnom festivale Pohoda on the ground vystúpil v priebehu dvoch hodín s dvoma hudobnými projektami.

Denis Bango (vpravo) počas vystúpenia FVCK_KVLT na tohtoročnom festivali Pohoda on the ground. (Zdroj: MAROŠ BUCHEL)

Patrí medzi najoriginálnejších umelcov súčasnej undergroundovej hudby. Okrem toho, že hrá na gitaru a spieva v punkrockovej kapele The Wilderness, zároveň si sám skladá hudbu a rapuje pod pseudonymom FVCK_KVLT. Nahrávky tohto projektu zároveň získali viacero nominácia na prestížne ocenenie Radio_head Awards. Trnavský hudobník Denis Bango na sérii festivalov Pohoda on the Ground vystúpil s obidvoma projektami, v priebehu dvoch hodín. O svojej hudbe viacej prezradil v rozhovore.

So svojimi projektami v drvivej väčšine vystupujete v undergroundovom prostredí, mimo stredného prúdu. Ako vnímate vystúpenie na veľkom festivale ako je Pohoda?

Vnímame to v pohode. Je to taký zvláštny presah, ale Michala Kaščáka poznáme osobne, vieme že nie je nejaký biznismen, ktorému ide hlavne o tie veci okolo.

Robí to úprimne, nemáme problém tu zahrať i napriek tomu, že je to mimo našej sféry. To osobné stretnutie s Kaščákom nás presvedčilo.