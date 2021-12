Brankár Latkóczy: Spokojnosť je vnútorný pocit a nedá sa povedať, že príde postupom do finále

Na blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov cestuje Šimon Latkóczy ako brankárska jednotka.

Má za sebou skvelý rok. Bol oporou reprezentačnej dvadsiatky na minuloročnom svetovom šampionáte. S Chicagom Steel zodvihol nad hlavu majstrovskú trofej v USHL. Cez leto podpísal kontrakt s Nebraskou univerzitou. Na blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov cestuje Šimon Latkóczy ako brankárska jednotka.

Po roku v Chicagu Steel ste sa vrátili späť do Madisonu Capitols. Zlepšili sa v klube podmienky?

Tento rok je to lepšie. Hlavný tréner Tom Upton odvádza skvelú prácu. Som spokojný. On robí ten rozdiel medzi Madisonom spred dvoch rokov a súčasným. On je však človek, ktorý má víziu, chce s tímom robiť pokroky a vďaka nemu fungujú veci oveľa lepšie ako v minulosti aj s prispením kvalitných ľudí okolo seba. Materiálne zabezpečenie sa veľmi nezmenilo.

Takže sa naplnili slová, ktorými vás pred sezónou lákal späť?

Áno. Komunikoval so mnou priebežne počas pôsobenia v Chicagu. Zaujal ma slovami a víziou. Bol dôvodom, prečo som dal Madisonu ešte jednu šancu.

V lete ste spomínali, že vám budú v brankárskych tréningoch pomáhať ľudia z Chicaga Steel. Deje sa tak?

Tréner z Chicaga sa stal generálnym manažérom a má veľa práce, takže nemá čas sa mi venovať. V Madisone máme brankársky tréning dvakrát do týždňa. Aj si prechádzame videá zo zápasov. Moja príprava je na slušnej úrovni.

Nastúpili ste do 17 zápasov, z čoho 11 bolo víťazných. Vaša úspešnosť sa tlačí k 90 percentám. Ste spokojný?

Darilo sa mi od príchodu do Ameriky. Posledné zápasy nám zrovna nešla karta. Z ostatných 10 súbojov sme vyhrali iba štyri. Striedame lepšie duely s horšími. Keď sa ustálime, pôjdeme vyššie. Osobne som však spokojný, pretože napredujeme a učíme sa.

Odchytal som 17 z 18 možných zápasov. Posledné tri som nebol k dispozícií pre chorobu. Snažím sa ísť do brány vždy, kedy je to možné. Tréner sa na mňa spolieha a občas idem aj cez únavu.

Aké sú ciele Madisonu Capitols v aktuálnej sezóne USHL?

V prvom rade sa premiérovo prepracovať do play off. Môj osobný je zodvihnúť nad hlavu trofej, v tom sa zhodneme aj s trénerom Uptonom. Aj kabína je dobre nastavená. Máme v nej kvalitu, dobrú chémiu a ako sa hovorí – nič nie je nemožné.

V Kanade na hoteli máte spoločnú izbu so Samuelom Krajčom. Ako spolu vychádzate?

Sme vynikajúci kamaráti. Teším sa na neho. Ťaháme to spolu od reprezentačnej šestnástky. Je iné s niekým bývať tri dni a tri týždne. My si na nervy nelezieme, takže sa veľmi teším.

Vy máte miesto v mužstve trénera Ivana Feneša isté. Zamknete dvere, ak bude treba, aby zostal aj Samo Krajč?