Florbalisti AS Trenčín sa predstavia na najväčšom mládežníckom turnaji na svete

Viac ako 350 prihlásených tímov z 12 krajín, 14 hál, obrovské množstvo zápasov a hlavne cenné skúsenosti pre hráčov v konkurencii top tímov z celého sveta. Aj taký bude Gothia innebandy cup 2022, ktorý sa ako každoročne odohrá vo švédskom Göteborgu. Tentokrát aj za účasti jediného tímu zo Slovenska – FBK AS Trenčín.

TRENČÍN. „Turnaja sme sa prvýkrát zúčastnili v roku 2020, vtedy ešte s tímom mladších žiakov, s ktorým sme v obrovskej konkurencii dokráčali až medzi 16 najlepších celkov. V roku 2021 sa turnaj neuskutočnil pre korona krízu. Po dvoch rokoch sme sa rozhodli sa opäť zúčastniť a vyslať do boja tím starších žiakov ( ročníky 2007 a mladší), pričom niektorí chlapci už majú s týmto turnajom skúsenosti a vedia do čoho idú,“ začal rozprávanie Peter Klapita, šéftréner florbalistov AS Trenčín a zároveň tréner starších aj mladších žiakov.

Zážitok na celý život

„Musím povedať, že organizovať niečo podobné v čase sprísňujúcich sa korona opatrení je veľmi náročné, ale viem, že keď budeme sedieť v autobuse a cestovať do dejiska turnaja, opadne to celé zo mňa a budem sa tešiť,“ narážal bývalý reprezentant Slovenska na fakt, že tímy z Česka a Slovenska na turnaj cestujú autobusom necelých 22 hodín.

„Dlhá cesta a sparťanské podmienky na ubytovaní ( v triedach školy), či dlhé cestovanie na zápasy v obrovskom Göteborgu sú síce niečo, čo veľa ľudí nepochopí a nestotožní sa s tým, ja ale viem, že hráči a aj rodičia ktorí s deťmi cestujú v rámci ich podpory si z tohto turnaja spravia taký menší teambuilding. 13-14 ročných chlapcov spanie v spoločnej triede počas celého týždňa spojí a vytvoria si väzby, na ktoré vďaka florbalu nezabudnú možno do konca života. Pre rodičov je tento výjazd o niečo náročnejší, a preto som im všetkým vďačný za to, akú obetu sú pre deti schopní spraviť.“

Úsmevný zážitok spred dvoch rokov

Florbalisti AS Trenčín vyrazia na viac ako tisíc kilometrov dlhú cestu v utorok 4. januára. Na druhý deň ich v turnajovom dejisku čakajú dva prípravné zápasy a vo štvrtok 6. januára vstúpia ostrými zápasmi do turnajového diania.

„Pán Jakoubek ktorý turnaj organizuje pre slovenské a české tímy, je môj osobný priateľ a vždy si pre nás pripraví skvelý servis. Od odvozu, ubytovania, jedla, všetkých potrebných informácií až po zabezpečenie transferov na halu v prípade, že by sa stalo niečo výnimočné a tím sa v miliónovom meste nebodaj stratil,“ zaspomínal Peter Klapita na prvú účasť na turnaji, kedy sa jeho tím nebol schopný včas dostaviť na zápas pre nehodu na trati električky a organizátor musel pre florbalistov AS vyslať špeciálny transfer autobus, aby zápas hráči na poslednú chvíľku stihli.

„Nepoznám nič lepšie a zaujímavejšie pre florbalistov ako konfrontácie so zahraničnými tímami. My sa snažíme v klube dohadovať medzinárodné mládežnícke priateľské zápasy a aj cestovať s tímami na rôzne letné alebo zimné turnaje. Všetko je to ale len proti tímom z Česka. Keď ale mladý florbalista zbadá Švédskeho protivníka, je to vždy niečo viac. Dokáže zo seba vyžmýkať viac a jeho výkony rastú. Keď si spomeniem na našu prvú účasť a na to, ako chlapci dokázali porážať švédske tímy, ktoré sú v kategórií mužov svetového formátu, neveril som vlastným očiam. Už vtedy som si povedal, že sa musíme do Göteborgu vrátiť a zopakovať si tieto zážitky,“ dodal na záver Klapita.