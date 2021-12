Slovensko má novú majsterku majstra sveta. Je ňou Monika Chochlíková

Monika Chochlíková vybojovala v Bangkoku zlato v Thajskom boxe.

Najúspešnejšia slovenská bojovníčka, Monika Chochlíková, dnes získala titul majsterky sveta v thajskom boxe. Stalo sa tak priamo v kolíske tohto športu, v thajskom Bangkoku. Chochlíková sa tým zároveň kvalifikovala už v druhej športovej disciplíne na Svetové hry, ktoré sa konajú v roku 2022 v USA.

Monika „Volcano“ Chochlíková dosiahla ďalší obrovský úspech pre slovenský šport. V sobotu 11.12.2021 získala v Thajsku titul Majsterky sveta v Thajskom boxe.

Svetovou šampiónkou sa stala po tvrdom finálovom súboji s tureckou šampiónkou Yaren Kan, ktorá Monike podľahla 30:27 „Taktika bola robiť ten zápas, tlačiť, veľa klinčovať. Monika bola silnejšia,“ prezradil Tadlánek.“

Priebeh súboja bol jednoznačný, keď od úvodu Chochlíková tlačila presnými kopmi a silnejšia bola takmer vo všetkých aspektoch boja. Súperka z Turecka dokázala tomuto tlaku ako tak odolávať iba v prvom kole, keď jej dokonca jeden z piatich rozhodcov prisúdil bod. Finále predchádzali súboje so švédskou, ruskou a domácou thajskou bojovníčkou, ktoré zdolala v uplynulom týždni.

„Je to neuveriteľný pocit! Ešte musím absolvovať dopingovú kontrolu a potom bude nasledovať ceremoniál. Som rada, že to mám za sebou a získala som titul, pretože som proti sebe mala 4 veľmi silné súperky. Idem si poriadne oddýchnuť a do Vianoc ma v gyme nikto neuvidí. Bol to masaker. Veľmi sa z víťazstva teším a ďakujem svojim fanúšiko,, ktorí mi vytvárajú podmienky pre úspechy,“ zhodnotila nová majsterka sveta po finálovom zápase.

Monika Chochlíková je tak držiteľkou titulu majsterky sveta i Európy v kickboxe (K1) a súčasne držiteľkou titulu majsterky sveta i Európy v thajskom boxe. V oboch disciplínach bude reprezentovať Slovensko na Svetových hrách, ktoré sa konajú v júli 2022 v Birminghame (USA).

„Svetové hry sú olympijskými hrami pre neolympijské športy, so zastúpením tisícok športovcov z viac ako 100 krajín sveta. Je to veľká česť pre Moniku a odmena za jej tvrdú prácu, môcť reprezentovať Slovensko na takom podujatí. To, že sa kvalifikovala v dvoch disciplínach súčasne, je slovenský unikát,“ povedal jej tréner Tomáš Tadlánek. Monika je pravdepodobne totižto prvým a jediným európskym bojovníkom, ktorý dokázal vyhrať majstrovstvá sveta a Európy v dvoch športoch a to v thajskom boxe a kickboxe.