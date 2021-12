Vianoce – sviatky pokoja, nádeje a lásky

Príspevok od dopisovateľky, pani Anny Kňazeovej.

Ochladilo sa a vzduch je mrazivo ostrý. Sneh už vyzdobil všetky vrchy a stráne.

Prišla zima a s ňou dychtivo očakávané Vianoce. Štedrovečerný stôl je pripravený. Na ňom blčí sviečka a stará Biblia leží otvorená. V rohu izby na seba púta pozornosť vyzdobený stromček a pod ním darčeky. Najkrajším darčekom pre nás a našich najbližších však je, keď sú všetci spolu, sú šťastní a zdraví. Ako roky pribúdajú, čoraz viac si uvedomujeme, že najdôležitejšie na Vianociach je to, ako ich prežívame v srdci. Keď v ňom necítime pokoj a lásku, vtedy nepomôže ani najkrajší stromček a drahé dary.

Vianoce svojím čarom a podmanivou zimnou atmosférou, s krajinou pokrytou vločkami snehu, sú najromantickejšou časťou kalendára.

Spomeňme hoci len prípravy na ne-roráty v advente s mnohými zvykmi a obyčajmi, adventný veniec so štyrmi sviecami alebo rozžatá sviečka v obloku, ktorá blikoce do tmy, aby vraj Panna Mária s Jozefom našli dobrých ľudí, ktorí ich prichýlia.

Ako dedičstvo našich otcov sa nám zachovali mnohé zvyky – vianočné pobožnosti pri jasličkách, zavieranie starého roka na Silvestra so štatistikou narodených a zomrelých. Osobitnou kapitolou v tomto odkaze sú betlehemy. Sú to naozajstné umelecké výtvory ľudských rúk, ktoré sa snažili do dreva či kameňa vpísať betlehemskú udalosť, ako o nej počúvame na polnočnej.

Aká zaujímavá a drahá je táto časť roka, pretože je poznačená spomienkou na našich starých otcov a mamy, ktorí spolu s nami slávili jeho kolobeh. Vodievali nás na prvé roráty, dvíhali nás k jasličkám, aby sme videli novonarodené dieťa, odovzdali nám zvyky a obyčaje, ktoré si ctíme ako pamiatku po nich a vzácne dedičstvo.

Posolstvo pokoja svätej noci sa ponúka všetkým ľuďom na zemi. Nekladie žiadne hranice. Pozýva nás spolu s mudrcmi z Východu a s pastiermi pokľaknúť v Božej láske k Božiemu dieťaťu narodenému v chudobných jasliach.

Prosme ho, aby naše srdcia prehrial duchom vianočnej lásky a krásy a naplnil ich nádejou, že prekonáme a zbavíme sa nebezpečnej pandémie, ktorá zasiahla celý svet a číha na každom kroku nášho života.