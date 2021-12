Radnica chce v budúcom roku investovať do rozvoja mesta 20 miliónov eur

Do rozvoja mesta chce trenčianska radnica v budúcom roku investovať takmer 20 miliónov eur. Pôjde o peniaze z európskych fondov, rozpočtu mesta a štátneho rozpočtu.

TRENČÍN. Do rozvoja mesta chce trenčianska radnica v budúcom roku investovať takmer 20 miliónov eur. Pôjde o peniaze z európskych fondov, rozpočtu mesta a štátneho rozpočtu. Po schválení rozpočtu na rok 2022 to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.

„Napriek investíciám bude mesto Trenčín aj v budúcom roku znižovať svoj dlh na úroveň 16,8 milióna eur, čo je za štyri roky pokles o 1,5 milióna eur. Napriek tomu, že veľa investujeme, stále znižujeme dlh mesta,“ skonštatoval Rybníček.

Jedným z najdôležitejších projektov v budúcom roku bude podľa neho vybudovanie kontajnerového divadla. K ďalším dôležitým investíciám bude patriť dobudovanie vnútroblokov v meste.

„Veľa investujeme do ciest, chodníkov, materských škôl, pokračujeme s investíciami do miestnych komunikácií, športovísk. Veľké športovisko s atletickou dráhou a doskočiskami ideme budovať v Zátoke pokoja. Ďalšie investície pôjdu do starého železničného mosta. Z prostriedkov nového programového obdobia chceme čerpať prostriedky na vybudovanie cyklotrasy a zeleného mosta,“ doplnil trenčiansky primátor.

Trenčianska radnica chce v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 78 miliónov eur. Rozpočet mesta na rok 2022 schválili v stredu (1. 12.) poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Bežný rozpočet je naplánovaný s prebytkom 1,3 milióna eur (príjmy 55,5 milióna eur, výdavky 54,2 milióna eur), kapitálový rozpočet počíta so schodkom 11,7 milióna eur (príjmy 9,9 milióna eur, výdavky 21,6 milióna eur).