Dôležitá je podpora rodičov, hovorí tréner jesenného lídra IV. ligy Andrej Stánok

Žiacke tímy Záblatia majú za sebou fantastickú jeseň. Starší žiaci pod vedením trénera Andreja Stánka zimujú na prvej priečke IV. ligy s plným počtom 30 bodov a bez inkasovaného gólu.

Mnohé tímy sa boria s hráčskym kádrom. Vy máte k dispozícií vyše 20 detí. Ako je to možné?

V letnom období sme to ani my nemali jednoduché. Predchádzajúcu sezónu sme sa dobre rozbehli, potom nás zabrzdila korona. Prišli prázdniny a deti boli preč. Na začiatku som trénoval so šiestimi až siedmimi. Dnes ich máme 24. Týždeň pred vyžrebovaním nového ročníka sme spojili sily so Zamarovcami. Vytvorili sme spojené družstvo, pribudli od nich šiesti hráči. Neskôr sa pridali aj dvaja chlapci z Dolnej Súče.

Jeseň ste zvládli vynikajúco. Nestratili ste ani bod, máte vysoko aktívne skóre 70:0. Ste spokojný?

Samozrejme. Chvíľku sme potrebovali na zžitie sa s novými tvárami, ktoré prišli do kolektívu. Trvalo nám to asi mesiac. Medzi chlapcami nerobíme žiadne rozdiely. Naše mužstvo má kvality, čo aj potvrdilo na ihrisku. Sezónu máme dobre rozohranú. Dokázali sme byť dominantní.