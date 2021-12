Na žiariaci bigboard siahne napokon exekútor

Obrovská reklamná stavba stojí na súkromnom pozemku. Časť obyvateľov z neďalekých bytoviek a rodinných domov sa ale na ňu od začiatku sťažuje.

TRENČÍN. Súčasťou križovatky ulíc Električná a Legionárska je už asi tri roky dvojitý osvetlený bigboard. Obrovská reklamná stavba stojí na súkromnom pozemku. Časť obyvateľov z neďalekých bytoviek a rodinných domov sa ale na ňu od začiatku sťažuje. Najväčším problémom je podľa nich silné osvetlenie, ktoré im s prestávkami znepríjemňuje život. Svietidlá totiž ľuďom žiaria priamo do okien.

„Je to problém, svieti nám to do očí. Bilboard máme asi sto metrov od okien a keď nemáme úplne zatiahnuté žalúzie, obťažuje to život. Prekáža to veľmi veľa ľuďom,“ povedala dávnejšie Lucia, ktorá vlastní jeden z bytov v blízkosti reklamnej plochy. „Svetelný smog nám prekáža najmä pri spaní. Podľa mňa také veľké bilboardy do mesta nepatria a už vôbec nie, keď sú takto osvetlené,“ povedala Katarína.

Svietiaci bilbord znižuje kvalitu bývania