Vyšlo nové číslo MY novín s kompletným TV programom

- Lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou je na Slovensku dostatok, problémom je chýbajúci personál, ktorý by ich obsluhoval. Mnoho ľudí opustilo toto oddelenie, pretože nechceli opäť zažiť podobné situácie, ako v predošlých vlnách, hovorí primár Tomáš Šulík. Nenechajte si ujsť rozhovor, v ktorom prezradil aj to, ako to vyzerá na covidovom ARO v trenčianskej nemocnici.

- Známemu novomestskému klubu Za rampami hrozí zatvorenie. Akým spôsobom sa ho snažia zachrániť?

- Daniel Goldbach z Trenčína dáva na fotkách hradom a zámkom úplne novú a pútavú, neopozeranú podobu. Čo fotí najradšej?

- Ladislav Hunka z Bánoviec nad Bebravou sa do súťaže SuperStar prihlásil, lebo ho

prinútila priateľka. Prespieval sa až do finále. O svojej ceste v súťaži porozprával v rozhovore.

- Žiacka knižka Márie Klimkovej zo školského roku 1956 – 1957 odhalila minulosť novomestského gymnázia. Aké tajomstvá ukrývala?

- Zomrel známy zberateľ veteránov Ján Horňák. Prečítajte si jeho nekrológ.

- Súčasťou novín je aj tento týždeň MY magazín s TV programom (31 staníc na 7 dní). Nezabudli sme ani na obľúbenú krížovku so súťažou o knihu, či sudoku.

- Iba 17-ročný útočník Samuel Honzek je priebežne druhým najlepším strelcom tímu, sezónu chce dohrať v drese Dukly Trenčín. Viacej prezradil v rozhovore.

- Taktiež si nenechajte ujsť rozhovor s Martinom Kopčanom. V lete uvažoval o konci športovej kariéry, dnes sa teší z dobrého zdravia i reálnej šance predstaviť sa na európskom šampionáte v malom futbale v Košiciach.

- Vyspovedali sme aj Daniela Kvasnicu, ktorý celú kariéru strávil v drese Spartaka Myjava. Na jeseň sa zhostil pozície hlavného trénera prvého mužstva, s ktorým zimuje na piatej priečke.