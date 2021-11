Jaroslav Baška: Ak by A. Dubček ešte žil, bol by silným vodcom a lídrom

Výročie narodenie politika si v jeho rodnej obci pripomenuli v komornom duchu, pri tejto príležitosti obec uviedla do života i knihu o vrcholnom predstaviteľovi Pražskej jari.

UHROVEC. Ak by Alexander Dubček ešte žil, bol by silným vodcom a lídrom samostatného Slovenska. Uviedol to v sobotu počas pietnej spomienky pri príležitosti 100. výročia narodenia politika Alexandra Dubčeka v Uhrovci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.

Výročie narodenie politika si v jeho rodnej obci pripomenuli v komornom duchu, pri tejto príležitosti obec uviedla do života i knihu o vrcholnom predstaviteľovi Pražskej jari.

"Alexander Dubček bol naozaj veľkým človekom. Nemal to jednoduché v období, v ktorom vykonával svoje funkcie. Bol určitým spôsobom tlačený zo všetkých strán. To všetko, čo urobil, si od nás vyžaduje veľkú vďaku," skonštatoval Baška.

Myslí si, že Dubček i jeho činy sú hodné nasledovania, pretože nevieme, akým spôsobom by sa bez neho vyvíjalo Československo a samotná Slovenská republika. "Je mi ľúto, že tragicky predčasne zahynul. Ak by ešte žil, bol by veľkým a silným vodcom a lídrom samostatného Slovenska," vyhlásil.

"K 100.výročiu narodenia Dubčeka sme mali pripravený honosný a krásny program, vzhľadom na pandemickú situáciu sme ho museli zrušiť. V tichosti si tak spomíname na toto krásne výročie položením vencov. Urobili sme miesto na pódiu, kde sa môžu občania individuálne pokloniť pamiatke nášho rodáka," povedala starostka Zuzana Máčeková.

V obci súčasne podľa nej uviedli do života knihu Uhrovec a Alexander Dubček, ktorú obec vydala za pomoci viacerých organizácií. Ešte dopoludnia odvysielali v miestnom rozhlase spomienku na Dubčeka. "Teším sa, že si aspoň touto spomienkou a publikáciou pripomíname nášho rodáka," podotkla Máčeková.

Obec tiež v spolupráci s partnermi pripravila pred časom vzdelávací seminár pre študentov, na ktorom vyhodnotila i literárnu súťaž venovanú politikovi. Dubčeka si pripomenul i TSK na zasadnutí krajského zastupiteľstva.