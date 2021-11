O výjazdové očkovanie v Bošáci prejavilo záujem približne 300 ľudí

Obyvatelia Bošáce z okresu Nové Mesto nad Váhom a okolitých obcí mali v sobotu možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

BOŠÁCA. Obyvatelia Bošáce z okresu Nové Mesto nad Váhom a okolitých obcí mali v sobotu možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie treťou, ale i prvou či druhou dávkou vakcíny priamo v kultúrnom dome v obci zabezpečil tím z Nemocnice s poliklinikou v Myjave. Záujem prejavilo približne 300 ľudí.

Jednou z obyvateliek, ktorá v sobotu využila očkovanie v kultúrnom dome, bola Valéria Knapová. Priviedla svojho 12-ročného syna. "Podľa mňa je to perfektné. Ja som už zaočkovaná, prišla som dať zaočkovať svojho syna. Pre mňa to bola výhoda, že nemusí vynechať školu, lebo keby išiel do Trenčína, bol by celý deň mimo. Všetko to tu vybavíme a, dúfam, že aj nabudúce to bude v sobotu, aby nevynechal školu," povedala pre TASR Knapová.

S iniciatívou výjazdového očkovania priamo v Bošáci prišiel starosta obce Daniel Juráček. "O očkovanie prejavilo záujem takmer 300 ľudí, ďalší, ktorí nestihli registráciu do sobotného rána, ešte prichádzajú. Je veľmi pozitívne, že to môžu využiť aj neregistrovaní občania, ktorých pani doktorka zapíše," uviedol Juráček.

Výjazdové očkovanie v obci nie je podľa neho prvým. "Už sme ho organizovali trikrát. Prvý raz išlo o prvú a druhú dávku pre seniorov. Potom to bolo očkovanie prvou a druhou dávkou pre občanov všetkých vekových kategórií od 18 rokov. Keďže má nemocnica v tíme aj pediatričku, teraz máme očkovanie pre všetkých od 12 rokov," spresnil.

Obec má podľa starostu v pláne zabezpečiť i ďalšie výjazdové očkovanie, a to pre ľudí, ktorí sa v sobotu dali zaočkovať prvý raz. Popri tom tak zabezpečí vakcináciu pre ďalších ľudí prvou alebo treťou dávkou.

Ak by bolo možné podľa neho zabezpečiť dve alebo tri výjazdové služby v každom okrese, verí, že by zaočkovanosť bola omnoho vyššia.