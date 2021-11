Počúva rady trénerov i skúsených spoluhráčov. Napriek veľkému záujmu chce sezónu dohrať v Dukle

Odmalička zbieral suveníry Washingtonu Capitals. V drese Dukly obdivoval Petra Ölveckého. Donedávna bol s ôsmimi presnými zásahmi Samuel Honzek najlepším strelcom Trenčanov v aktuálnej sezóne Tipos extraligy.

Začiatok sezóny ti vyšiel nad očakávania. Nastrieľal si osem gólov a zaradil sa medzi najlepších strelcov súťaže. Zaskočil ťa vynikajúci vstup do sezóny?

Poviem otvorene, že to bolo príjemné prekvapenie. Snažil som sa na to zbytočne nesústrediť. Je pekné streliť osem gólov, ale dôležité bolo, aby som každý zápas podával vyrovnané výkony a čo najviac pomohol mužstvu.

Očakával si, že hneď od začiatku sezóny dostaneš výraznú porciu priestoru na ľade?

Už minulú sezónu som nakukol do kabíny prvého tímu, preto som predpokladal, že absolvujem plnohodnotnú letnú prípravu. V prvom rade som sa chcel prepracovať do tímu. Veci do seba zapadli. Tréneri mi dali dôveru, za čo im ďakujem. Zbytočné hovoriť o očakávaniach. Tie prinášajú sklamania.

Ako znášaš tlak a predzápasové stresy?

Čím viac stretnutí mám na svojom konte, tým som uvoľnenejší. Zvykol som si a postupne sa to stáva akousi rutinou.

Pred zápasom pociťujem pozitívnu nervozitu. Dôležitá je kvalitná rozcvička. Keď sa vydarí, nemám sa čoho obávať.

V šatni Dukly si momentálne najmladším hráčom. Tí zväčša zažívajú vtipné príbehy ohľadom vykania starším hráčom. Prihodili sa aj tebe?

Zo začiatku som niektorým vykal. Predsa len, Tomáš Starosta by mi mohol byť aj otcom. (smiech)

Mladí chalani mi vysvetlili, že starším netreba vykať. Stačí pri príchode povedať neutrálne čaute alebo dobré ráno.

Žiadny vtipný príbeh sa nestal. Možno ma nepočuli, keď som im aj vykal.

Trénerom vykám automaticky.

Študuješ na športovom gymnáziu. Ako stíhaš skĺbiť školské povinnosti so športovou kariérou?

