Známemu novomestskému klubu hrozí zánik. Zachrániť ho chcú aj internetovou kampaňou

Internetovú kampaň podporili aj známe osobnosti slovenskej alternatívnej hudby. V prípade úspechu podrží klub pri živote len do konca roka.

Napísali sme

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Známemu novomestskému klubu Za rampami hrozí pre dôsledky pandémie zánik. Kultúrny priestor sa v súčasnosti snažia zachrániť prostredníctvom internetovej kampane, ktorú podporili aj populárni slovenskí hudobníci. Spolumajiteľ však poukazuje na to, že aj v prípade úspechu je to len oddialenie konca, pomôcť by im podľa jeho slov mohla ďalšia dotácia od štátu. Rezort dopravy ju momentálne pripravuje.

V článku sa okrem iného dočítate aj Prečo hrozí klubu Za rampami zánik?

Akým spôsobom sa ho majitelia snažia zachrániť?

Koľko podujatí sa im podarilo za posledný rok a pol zorganizovať?

Akú podporu na toto obdobie chystá rezort dopravy?

Ktoré známe osobnosti podporili internetovú kampaň?

Prečo si gitarista trenčianskej kapely BOX myslí, že je dôležité, aby klub prežil?

Nájom zaplatili dotácie

Pandémia majiteľom klubu zväzuje ruky už viac ako jeden rok.