Vnímajú nás ako Slovan Bratislava vo Fortuna lige, hovorí tréner Myjavy Kvasnica

Je rodákom z Turej Lúky. Daniel Kvasnica celú kariéru strávil v drese Spartaka Myjava. Zažil s ním postup zo štvrtej ligy až medzi slovenskú elitu. Na jeseň sa zhostil pozície hlavného trénera prvého mužstva, s ktorým zimuje na piatej priečke.

Myjava je úradujúcim majstrom III. ligy západ. Aké ciele ste si dávali pred začiatkom aktuálnej sezóny?

Chceli sme sa venovať hlavne modernejšiemu hernému systému, čo nám vyšlo iba čiastočne. Hráčov som postupne spoznával a systém, ktorý sme sa na začiatku sezóny snažili produkovať, nám nie úplne vychádzal.

V polovici sezóny sme ho začali postupne meniť, čo sa prejavilo v zlepšených výkonoch a výsledkoch. Škoda, že sme neodohrali ešte posledný jesenný duel proti Partizánskemu. Mohli sme bojovať o druhú priečku.

A z pohľadu výsledkov?

Tie vedia byť veľmi klamlivé. Sme síce ostatným šampiónom súťaže, ale jar bola výrazne skrátená. Ak by sa hralo normálne, Považská Bystrica by prevalcovala všetkých. Je jednoznačne najlepšia. Extrémne ciele sme si nechceli klásť, ale zároveň bolo našou túžbou pohybovať sa na špici tabuľky.

Rád by som pripomenul vysokú kvalitu a vyrovnanosť súťaže. Sledujem ju približne päť rokov, ale v aktuálnom ročníku má vynikajúce parametre. Každý môže vyhrať nad každým. Mužstvá sa pre hrozbu reorganizácie a zostupu posilnili. Ide o veľa, pribudli bývalí ligoví hráči. Dosahovať úspešné výsledky je oveľa náročnejšie.

Myjava dlhé roky stavala na slovenských hráčov. V zostave teraz vidieť dvoch chlapcov, ktorí nemajú európske občianstvo. Ako sa vám javili výkony Legnaniho a Williana?

Arthur Legnani hral dlhšie v Poprade. V prípravnom stretnutí proti nám sa dvakrát gólovo presadil. Zostal voľným hráčom a naši majitelia sa ho rozhodli angažovať. Má vysokú kvalitu, len si musí uvedomiť, že potrebuje viac pracovať pre mužstvo. Je to typický Brazílčan, ktorý loptu miluje až príliš.

Willian chcel hrať futbal v Európe. Dostali sme na neho ponuku s cieľom získať kvalitného stopéra. Mali sme k dispozícií iba jediného, takže voľba bola jasná. Angažovali sme ho ako bezplatný transfer. Keď sa ešte vyhrá, má parametre na druhú ligu.

Ak by ste mali mužstvo pochváliť, za čo by to bolo?