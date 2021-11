Do stredného školstva pôjde v roku 2020 z rozpočtu TSK takmer 23 miliónov eur

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce v budúcom roku investovať z vlastného rozpočtu do oblasti školstva takmer 23 miliónov eur.

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce v budúcom roku investovať z vlastného rozpočtu do oblasti školstva takmer 23 miliónov eur. Ide o najväčší objem finančných prostriedkov spomedzi všetkých oblastí, ktoré sú v kompetencii samosprávneho kraja.

Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, viac ako 1,3 milióna eur investuje TSK v budúcom roku do zníženia energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín. Ďalších viac ako 400.000 eur pôjde z krajského rozpočtu na dokončenie rekonštrukcie kuchyne a jedálne Strednej odbornej školy (SOŠ) J. Baťu v Partizánskom.

„Na implementáciu európskych investičných štrukturálnych fondov je vyčlenených viac ako 20 miliónov eur. Ide najmä o projekty odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, v ktorých vznikajú centrá odborného výcviku a prípravy. Ide o stavebné úpravy, ale najmä o nákup prístrojov, strojov, robotov, meracích zariadení,“ doplnil Baška.

Ako dodal, v rámci projektov pôjde do SOŠ Pruské 2,35 milióna eur, do SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici 1,88 milióna eur, SOŠ Partizánske 1,1 milióna eur, SOŠ Handlová 1,86 milióna eur. Na zlepšenie praktických zručností SOŠ Stará Turá pôjde takmer milión eur, rovnako ako do zriadenia centra odborného výcviku a prípravy v SOŠ v Dubnici nad Váhom.

„V SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne ideme zrekonštruovať gastrocentrum na Námestí Ľudovíta Štúra. Projekt je nazvaný Obslúžime aj anglického kráľa a investícia bude 3,66 milióna eur. Ďalších 3,6 milióna eur pôjde z krajského rozpočtu na zníženie energetickej náročnosti SOŠ Nováky,“ pripomenul Baška.

Samostatnou časťou investícií do školstva sú podľa neho projekty, pri ktorých sa očakáva podpora zo štátneho rozpočtu. Týka sa to najmä hokejovej akadémie (303.000 eur), obnovy kaštieľa s areálom v SOŠ Pruské (870.000 eur) a telocvične SPŠ Nové Mesto nad Váhom (231.000 eur).