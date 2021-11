Do Superstar sa prihlásil, lebo ho prinútila priateľka. Prespieval sa až do finále

Ladislav Hunka z Bánoviec nad Bebravou v inej speváckej súťaži neprešiel ani cez kastingové kolo, v Superstar postúpil medzi desiatich najlepších spevákov.

Svoju hudobnú kariéru začínal ako basgitarista vo viacerých kapelách, neskôr v sebe objavil aj spevácky talent. Ladislav Hunka, rodák z Bánoviec nad Bebravou sa minulý týždeň prespieval medzi desať najlepších súťažiacich v známej televíznej šou Superstar.

V minulosti skúšal svoje šťastie v inej známej speváckej súťaži, tam však nepostúpil ani do prvého kastingového kola. O tom, či sa účinkovanie v súťaži odrazilo na jeho súkromnom živote, alebo akú cestu podstúpil, kým sa dostal do finálových kôl bližšie opísal v rozhovore.

V rozhovore sa okrem iného dočítate aj Ako sa účasť v šou odrazila na jeho osobnom živote?

Či nemá obavy z rastúcej slávy?

Prečo si myslí, že v inej speváckej súťaži neuspel a v Superstar áno?

Kedy si uvedomil, že sa na pódiu cíti lepšie bez basgitary?

Čo si myslí o kolektíve, ktorý sa v súťaži stretol?

Akým hudobným žánrom sa venoval predtým, než sa prihlásil do Superstar?

Komu vďačí za to, že sa venuje hudbe?

Ako mu Superstar pomohla v probléme s koktaním?

Ktoré momenty v rámci súťaže považuje za najsilnejšie?

Postúpili ste do finálovej desiatky. Dúfali ste, že to dotiahnete až do finálových kôl?

Vôbec nie. Ja som na začiatku ani nechcel ísť do tejto šou, prinútila ma priateľka, za čo jej v konečnom dôsledku extrémne ďakujem a tento nátlak si vážim.

Pri supervýbere na Máchovom jazere som bol zmierený s tým, že odchádzam preč, nakoľko som tam videl vystúpenia na profesionálnej úrovni. Ja som si to tam len užíval, šlo to úplne prirodzene, až do posledného kola.

Stále si to neviem nejako uvedomiť a viem, že mi to prinesie do života veľmi veľa. Nečakal som absolútne, že sa vôbec dostanem do 50-ky, nie to ešte sem.

Superstar je asi najznámejšia slovenská spevácka súťaž. Máte pocit, že by sa vaše účinkovanie v tejto šou odrazila na vašom súkromnom živote?