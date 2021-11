Tichá spomienka na tragédiu

Novembrový pietny akt kladenia vencov, ako ho už desaťročia poznajú obyvatelia obce, sa opäť uskutoční v tichosti, bez prítomnosti verejnosti.

SELEC. Od roku 1956, kedy bola v obci Selec založená Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, sa každoročne v nedeľu naj-bližšiu k 30. novembru, dňu seleckej tragédie, koná v centrálnej časti obce spomienková slávnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

A to na počesť obyvateľov obce Selec, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov počas II. svetovej vojny, ale aj na počesť tých, ktorí padli v I. svetovej vojne.

Niektorí sa zo zajatia domov nevrátili

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Selec si pripomína 75. výročie najsmutnejšieho dňa vo svojej histórii Čítajte

Spomienková slávnosť sa pravidelne odohrávala presne na tom mieste, kde v posledný novembrový deň v roku 1944 bolo počuť intenzívne zvuky výstrelov z pušiek, kde nemecké vojská v rámci protipartizánskej akcie sústredili približne 120 mužov z dediny vo veku 16 – 60 rokov.

Z tohto miesta Nemci v neskorých večerných hodinách za mrazivého počasia pešo odviedli seleckých mužov do Beckova.

Niektorí boli zo zajatia v Beckove prepustení, iní také šťastie nemali. Viac než 50 Selčanov bolo odvedených do zberného tábora v Seredi a následne v zaplombovaných nákladných železničných vagónoch transportovaných do koncentračných táborov v Nemecku, kde boli odkázaní trpieť a mnohí i zahynúť. 43 obyvateľov obce Selec sa z tejto cesty hrôzy nikdy nevrátilo...

V roku 1969 bol na mieste tragédie pri príležitosti 25. výročia Slovenského národného povstania slávnostne odhalený pamätník, do ktorého sú vyryté nielen mená obyvateľov obce Selec, obetí tragickej udalosti z 30. novembra 1944, ale aj plač žien, detí a príbuzných nevinných mužov, ktorí po násilnom odvlečení z domova zahynuli po dlhých útrapách v koncentračných táboroch.

Na obete nezabúdajú

Viac ako šesť desaťročí sa spomienka na seleckú tragédiu pravidelne konala za prítomnosti príbuzných a potomkov obetí tragickej udalosti, predstaviteľov samosprávy, delegácie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Trenčína a širokej verejnosti s cieľom zachovať pamiatku na obete oboch svetových vojen.

Pietny akt bol naviac sprevádzaný prednesom básní žiakov základnej školy, tematickými vystúpeniami folklórnej skupiny Selčan či piesňami miestnej speváckej skupiny. Neraz sa pietneho aktu zúčastnili i významné politické osobnosti.

Kladenie vencov pri pamätníkoch obetí vojen bolo tradične v rukách členov dobrovoľného hasičského zboru. Hoci roky plynú, spomienky blednú a bolesť časom utíchla, Selec nezabúda na tých, ktorí prišli o život po neľudskom zaobchádzaní vo vojenskom zajatí.

30. novembra 2021 sa pietna spomienka na seleckú tragédiu v zmysle aktuálnych bezpečnostných opatrení uskutoční len tichou úctou tých, ktorých životy vyhasli počas vojnových udalostí prvej polovice 20. storočia a so želaním, aby sa už podobné hrôzy nikdy nezopakovali, aby sme si vážili život a mali v úcte jeden druhého.