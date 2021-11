Základná škola Dlhé Hony bude mať štyri nové učebne

Trenčianska Základná škola Dlhé Hony pre budúci školský rok rozšíri počet svojich učební.

TRENČÍN. Trenčianska Základná škola Dlhé Hony pre budúci školský rok rozšíri počet svojich učební. V týchto dňoch v jej areáli začínajú budovať jednopodlažný objekt, vďaka ktorému škola získa štyri nové triedy pre 80 žiakov. Radnica za stavebné práce zaplatí 440 724 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.

„Nová prístavba bude napojená k spojovacej chodbe a vznikne tu jedna všeobecná učebňa, jedna jazyková trieda a dve počítačové učebne. V nových priestoroch budú aj kabinety, dielňa a sociálne zariadenia. Súčasťou investície je aj rekonštrukcia kanalizačnej prípojky," priblížila rozsah stavebných prác Ságová. „Zhotoviteľ si 16. novembra prevzal stavenisko a ak to počasie dovolí, je odhodlaný do konca roka urobiť čo najviac z hrubej stavby. Práce by mali byť ukončené tak, aby už v budúcom školskom roku nové učebné priestory slúžili žiakom i učiteľom," dodala Ságová.

Do verejnej súťaže sa ako jediná prihlásila stavebná spoločnosť Soar sk, ktorá dokonca predložila o pár stoviek eur vyššiu ponuku, než aká bola predpokladaná hodnota zákazky. Radnica vo svojom zdôvodnení nezrušenia verejnej súťaže argumentovala, že aj o niečo vyššia ponuka je pre ňu ekonomicky prijateľná.