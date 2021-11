Na stene visí s Hamšíkom a Škrtelom. Kanonier Sládek by na nej chcel byť sám

Patril k najvýraznejším osobnostiam treťoligovej jesene. Peter Sládek strelil v drese Častkoviec 11 gólov a pridal ku nim sedem asistencií. Rodák z Myjavy pred pár dňami oslávil narodenie dcérky Alissie a prežíva jedno z najkrajších období života.

Pri vašom mene svieti v tabuľke strelcov III. ligy Západ prvé miesto s jedenástimi gólmi. Ste spokojný s prvou polovicou sezóny?

Poviem vám pravdu, neočakával som, že sa mi bude natoľko dariť. V minulosti som už niekoľko korún kráľa strelcov získal. Teraz je na mne, aby som v zimnom období poriadne trénoval, bol pripravený na jarné odvety a postrážil si pozíciu. Mladí chlapci ma isto budú chcieť predbehnúť.

Spoluhráčov som naučil, komu majú prihrávať. (smiech)

Po piatich stretnutiach sme mali na konte iba tri body. Hrali sme dobrý futbal, ale nedokázali sme vyhrávať. Paradoxom je, že potom sa naše výkony troška zhoršili, ale začali sme víťaziť. V tabuľke pravdy máme dva plusové body. Na jar odohráme až desať stretnutí na vlastnom trávniku. Verím, že sa vyhneme vypadnutiu o ligu nižšie.

Vedia spoluhráči, že stačí prihrať na Sládeka, ktorý už bude vedieť ako loptu dostať do siete?

Samozrejme. Na ihrisku mi veria. Nechcem sa chváliť, ale k tým jedenástim presným zásahom som pridal ešte sedem asistencií.

Spoluhráčov musím pochváliť. Snažia sa a nemajú to so mnou jednoduché. Niekedy je to so mnou na nervy.

Som hráč, ktorý má v zmluve špeciálnu klauzulu, že sa nemusím vracať na vlastnú polovicu. (smiech)

Máte 32 rokov. Z aktívnych hráčov ste zo zverencov trénera Vladimíra Stančíka takmer najstarší. Prischol vám už titul otca kabíny?

