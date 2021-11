Ako napreduje jedna z tradičných slovenských značiek v našom regióne?

Skupina MATADOR je jednou z najstarších slovenských značiek. Na trhu je už viac ako 116 rokov a svoje výrobné a technologické know-how prevádzkuje v našom regióne.

V dubnickom závode sa nachádzajú tri spoločnosti: MATADOR Automation, MATADOR Industries a MATADOR Tools. Ako sa každej z nich darí v súčasnej náročnej dobe a čo realizujú, na to sme sa spýtali riaditeľov každej z nich.

Peter Hrušík, riaditeľ MATADOR Tools:

Čo podstatné sa udialo v spoločnosti za posledné obdobie a čo aktuálne považujete za kľúčové?

Napriek všeobecne neistej situácii na Slovensku, v našej spoločnosti zažívame veľmi úspešný rok, hlavne z pohľadu obchodného. Po dlhých mesiacoch intenzívnej obchodnej práce môžem s hrdosťou prehlásiť, že konečne „zbierame úrodu“ a v tomto roku sme zaznamenali rekordné množstvo objednávok, ktoré nám zabezpečia dostatok práce na nasledujúcich niekoľko rokov. Dôležitá je aj skutočnosť, že objednávky sme získali nielen od našich dlhodobých zákazníkov, ale aj od úplne nových, ako je napríklad AUDI a Volkswagen. Stali sme sa aj súčasťou novej veľkej investície do zavedenia výroby nových typov vozidiel v bratislavskom závode VW, v rámci ktorej budeme jedným z dodávateľov nového lisovacieho náradia. Náš tohtoročný úspech v obchode prirodzene súvisí aj s historicky najväčšou investíciou skupiny MATADOR do dubnického areálu – inštaláciou 2500 t hydraulického zapracovacieho lisu.

Pri takto významnom náraste objemu získaných zákaziek je pre nás v najbližšom období kľúčové významne rozšíriť sieť našich kooperačných partnerov a hranice Slovenska v tomto nemôžu predstavovať žiadnu prekážku. Preto v súčasnosti prebieha budovanie silného kooperačného tímu, na ktorý budú kladené vysoké požiadavky z pohľadu zabezpečenia termínov, kvality a celej komunikácie s novými obchodnými partnermi.

Aká je momentálne situácia v oblasti zamestnanosti? Pred pandémiou bol akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Zmenilo sa to, alebo je stále akútny nedostatok?

Z pohľadu zamestnanosti sa situácia pred COVID-om a po COVID-e pre nás príliš nezmenila. Stále evidujeme veľký nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily hlavne z oblasti konštrukcie lisovacieho náradia, projektového manažmentu a nástrojárov. Jeden významný rozdiel sme však predsa len zaznamenali – zamestnanci oveľa menej premýšľajú nad zmenou pracovného miesta a u súčasných zamestnávateľov akoby cítili väčšiu istotu do budúcnosti. Výsledkom je oveľa menší počet žiadostí o zamestnanie, než tomu bolo v dobe pre COVID-om. Keďže sme v tomto roku zaznamenali veľké úspechy v obchodnej oblasti, dá sa logicky očakávať, že nás v najbližších mesiacoch čaká významné rozšírenie nášho tímu, čo bude v dnešnej dobe mimoriadne náročné. Keďže je to však pre nás nevyhnutné, musíme nájsť spôsob, ako prácu v spoločnosti MATADOR Tools zatraktívniť, aby sme mohli v našich radoch privítať nových kolegov.

Aké podmienky vytvárate zamestnancom vo firme a prečo by sa mali rozhodnúť pracovať u vás?

V prvom rade sú to zaujímavé projekty. Je zaujímavé byť súčasťou tímu, ktorý spolupracuje s výrobcami automobilov predných európskych značiek a byť pri tom, ako sa postupne rodí karoséria, resp. časť karosérie nového vozidla. Ponúkame aj možnosť odovzdávania projektov u koncového zákazníka v zahraničí.

Ďalšou dôležitou záležitosťou je dĺžka jednotlivých projektov. Už dnes máme projekty, ktoré budeme reálne odovzdávať v závere roku 2023, takže ponúkame dlhodobú a stabilnú prácu. Veľmi dôležitou súčasťou práce v MATADOR Tools je možnosť prichádzať s novými nápadmi, myšlienkami, postupmi a bez problémov ich implementovať do každodenného života vo firme. Sme stredne veľkou firmou, našou výhodou je však ohromná pružnosť a schopnosť v krátkom čase implementovať akúkoľvek zmenu. Považujeme za veľmi dôležité dať príležitosť každému, kto prichádza s nápadom, ako čokoľvek robiť lepšie.

Podporujeme, samozrejme, aj vzdelávanie našich zamestnancov či už vo forme jazykových kurzov, alebo odborných školiacich aktivít, ušitých takpovediac na mieru konkrétnej pracovnej pozícii.

Dávame príležitosť mladým kolegom, z ktorých viacerí už dnes zastávajú zaujímavé pozície v spoločnosti. Nakoľko sa náš tím chystáme v budúcom roku rozširovať, veľmi radi privítame medzi nami aj Vás!



Branislav Poliak, riaditeľ MATADOR Industries:

Predstavenie spoločnosti a zhrnutie výrobnej činnosti spoločnosti Matador Industries v DCA?

Matador Industries, a.s., je strojárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké spektrum služieb v oblasti konštrukcie, technológie a výroby. Výrobné procesy pozostávajú z presného CNC obrábania, vŕtania, frézovania alebo sústruženia, lakovania, zvárania, montáže a technickej podpory a sú podporené vysokými kvalitatívnymi štandardmi. Moderné strojové vybavenie v rukách našich skúsených zamestnancov nám umožňuje pracovať na zákazkách z rôznych materiálov, tvarov a veľkostí, pre zákazníkov z rôznych krajín v Európe a z rôznych segmentov priemyslu.

Koľko zamestnancov má spoločnosť a akým počtom voľných pracovných miest disponuje?

Spoločnosť má v súčasnosti 230 zamestnancov, z čoho je 150 zamestnancov pracujúcich priamo vo výrobe.

Aktuálne hľadáme do nášho výrobného tímu ľudí s praxou na pozície zámočník, CNC frézar a CNC sústružník, CNC karuselár, pneumatikár a elektrikár. V priebehu najbližších dní chceme navýšiť počet našich výrobných zamestnancov o 20 vzhľadom na zvýšený počet dlhodobých projektov.

Ako sa aktuálne javí rok 2021? Má vplyv enormný rast cien materiálov aj na výrobný proces u vás?

Rok 2021 sa síce nesie v tieni Covidu-19, ale my sme sa so situáciou vyrovnali veľmi dobre. Momentálne máme preplnené kapacity zákazkami a máme takýto pozitívny výhľad zatiaľ až do konca budúceho roka 2022. Podarilo sa nám nájsť veľkých stabilných zákazníkov, či už slovenských, alebo nemeckých. Obnovujeme taktiež dlhoročnú strategickú spoluprácu so spoločnosťou Continental. Momentálne teda rozširujeme výrobné kapacity a predvýrobné etapy a hľadáme taktiež kooperačných výrobných a technologických partnerov. Nárast cien materiálov a zníženie ich dostupnosti sa pravdaže prejavuje aj v našom podnikaní, ale väčšina našich zákaziek neobsahuje špeciálne nedostupné materiály. Pomáhame si blízkou spoluprácou a dennodennou komunikáciou s dodávateľmi a spájame sily pri nakupovaní materiálov aj s našimi zákazníkmi. Posilňujeme si tak významne našu vyjednávaciu pozíciu s dodávateľmi. Pri ťažko dostupných komponentoch ošetrujeme situáciu dlhodobým plánovaním.

Ako spolupracujete so školami pri duálnom vzdelávaní?

Naša spoločnosť už od roku 2016 ako jedna z prvých rozbehla duálne vzdelávanie v regióne v spolupráci so strednou odbornou školou technickou. Žiakov vyučujeme v odbore mechanik nastavovač, nástrojár a strojný mechanik. V súčasnosti máme 27 žiakov v duálnom systéme. Pre žiakov sme zriadili samostatnú dielňu, kde sa oboznamujú s ručným spracovaním kovov, čítaním výkresovej dokumentácie, používaním meradiel, strojným obrábaním a plynule prechádzajú do výrobného procesu na CNC stroje.



Juraj Čapek, riaditeľ MATADOR Automation:

Rok 2020 bol mimoriadne náročný. Ako ste zvládli toto náročné obdobie vo vzťahu k zamestnancom, odberateľom a celkovo – smerom k číslam?

Čo sa týka roka 2020, z ekonomického pohľadu sme ho zvládli podľa plánu. Musím povedať, že to bolo veľmi náročné, pretože situácia ohľadom Covidu-19 bola veľmi náročná. Tá situácia nás na začiatku vypuknutia pandémie uzemnila, ale po niekoľkých dňoch sme prišli so stratégiou a s režimom, aby sme hlavne mohli obsluhovať zákazníkov. Pretože veľké projekty bežali ďalej a žiadny zákazník nezastavil žiadny projekt. Musím povedať, že na konci roka zákazníci ocenili našu prácu. Všetky projekty, ktoré sme mali, sme aj úspešne dotiahli do konca. Podarilo sa to vďaka enormnému úsiliu všetkých zamestnancov v časoch, ktoré neboli jednoduché pre každého z nás. Osobne bol pre mňa tento rok veľmi náročný, pretože v žiadnej manažérskej príručke sa nedočítate, čo treba robiť v čase globálnej pandémie. Bola to prakticky veľká skúsenosť pre celý manažment. Myslím, že nás to mnoho naučilo, zlepšili sme aj mnohé interné procesy.

K vašej spoločnosti sa pridala divízia jednoúčelových strojov. Aké ovocie priniesol tento strategický krok?

Toto je úplne nová divízia, nazvali sme ju Factory Automation. Venuje sa oblasti automatizácie, ktoré sme doteraz nepokrývali u nás. Tým pádom sme rozšírili naše portfólio a stali sme sa významným hráčom na poli automatizácie na európskom trhu. Už neponúkame len veľké robotizované riešenia pre automobilky, ale vieme vytvoriť aj špeciálne jednoúčelové stroje vo vysokej kvalite pre globálne spoločnosti, ktoré pôsobia v mnohých sektoroch.

Akými technológiami disponujete a aké investície čakajú spoločnosť v ďalšom období?

Disponujeme všetkými potrebnými nástrojmi na simulácie vo virtuálnej realite, aby sme vedeli optimalizovať naše linky už počas vývojových fáz. Všetky tieto nástroje máme k dispozícii. A čo sa týka nejakých investícií do budúcnosti, pre nás je kľúčová investícia najmä do ľudí. Určite budeme našich ľudí vzdelávať, budeme hľadať šikovných nových kolegov, budeme sa snažiť tých nových kolegov dostať na úroveň našich skúsených ľudí vo firme.

Radi by sme v našej dcérskej spoločnosti Alfa Automation v Prahe spustili virtuálne sprevádzkovanie – to znamená, že aj napríklad PLC programovanie budeme finálne odlaďovať vo virtuálnom prostredí. Vyskúšali sme si to teraz na veľkom projekte Porsche Macan v Lipsku a bolo to veľmi efektívne pre celý projekt. Začíname tam budovať tím, ktorý by sme doplnili aj investíciou do softwarových programov, ktoré preto treba.