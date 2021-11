Prepravná spoločnosť COMEXTRANS si obhájila pozíciu lídra.

Na Považí je priekopníkom zdieľanej prepravy.

Najväčšia dopravná spoločnosť v Ilave – Comextrans, s.r.o., si svoje dominantné postavenie obhájila aj napriek zhoršujúcej sa situácii v oblasti dopravy či neustálym legislatívnym prekážkam. Spoločnosť zamestnáva 140 ľudí a prácu ponúka ďalším vodičom.

Pozitívny ekonomický výsledok očakáva aj v tomto roku. Na aktuálnu tému hovoríme s výkonným riaditeľom Ing. Rudolfom Holbom.

Posledné dva roky boli pre dopravcov mimoriadne náročné. Vnímate to rovnako? Aké boli vo výsledku?

Rok 2020 hodnotíme pozitívne. Okrem dobrých ekonomických výsledkov došlo k finančnej stabilizácii spoločnosti, čo pokračuje aj v tomto roku. V roku 2020 sme zostali na tej istej úrovni ako v roku 2019, čo sa týka počtu zamestnancov aj počtu vozidiel. Vozový park obmieňame za novší a snažíme sa o rast obratu. Tu sme si oproti minulému roku polepšili. Obrat očakávame za rok 2021 vyšší cca o 7 percent.

Dopomáha k priaznivému výsledku aj obslužná činnosť?

Určite áno. Pneuservis, servis a vlastná čerpacia stanica na naftu vytvárajú ďalšie pracovné miesta. Slúžia nielen pre potreby firmy Comextrans, ale aj širokému okoliu. Pneuservis pre nákladné autá využívajú ľudia od Považskej Bystrice až po Trenčín. Najnovšie sme investovali do skúšobne bŕzd pre nákladnú dopravu (brzdovej stolice), ktorú taktiež môžu využiť aj iní prepravcovia či autobusová doprava.

Flotila 75 kamiónov je vyskladaná len z vozidiel normy Euro 6. Normu emisií ste vždy plnili s veľkým predstihom. Ste priateľskí k životnému prostrediu.

Musím skonštatovať, že máme iba ekologické vozidlá. Na tom si dávame záležať. Staršie vozy u nás nenájdete, využívame iba najekologickejšie vozidlá s normou Euro 6. V tomto roku sme kúpili 10 nových ťahačov SCANIA, z toho jeden na plynový pohon. Objednaných máme ďalších 10 nových ťahačov, ktoré kvôli meškaniu dodávok dorazia niekedy v januári až februári budúceho roka.

Ako firma ste dlho odolávali pandémii. Ako sa to vyvinulo neskôr?

Pandémia neobišla ani nás. Na jeden týždeň sme dokonca prerušili aj dielenskú činnosť. Koronou a karanténou si prešlo veľa ľudí. U prepravcov bolo toto obdobie náročné v tom, že aj keď boli ľudia chorí, zmluvné prepravy bolo nutné zabezpečiť. Medzi zákazníkmi sú aj automobilky ako Hyundai či KIA a tie, až na krátke prerušenie výroby, fungovali nepretržite. Taktiež bolo nutné zabezpečiť prepravy pre spoločnosti Kaufland a Lidl. V Kauflande došlo k navýšeniu prepráv oproti minulému roku. Aj keď sa pozornosť obracala na Kaufland a automobilový priemysel, prepravy v Európe zostali zachované na tej istej úrovni. Situáciu mali sťaženú jednak vodiči, ktorí čakali niekedy aj 10 hodín v kolónach na hraniciach, ale aj my, pretože náklady súvisiace s koronou sa prenášali na zamestnávateľov. Rúška, dezinfekcia, čas strávený testovaním. Samozrejme, musíme pripomenúť finančnú pomoc štátu, ktorú sme dostali v mesiacoch apríl a máj 2020. Celé rodiny našich zamestnancov boli v karanténe, takže sme využívali často home office. Ten zostal na niektorých oddeleniach v obmedzenej miere dodnes.

Spomenuli ste, že rast spoločnosti je obmedzený. Čo je najväčšou príčinou?

Situáciu spôsobuje najmä nedostatok vodičov. Nedostatok pracovníkov je dnes problémom vo všetkých odvetviach. Skúšali sme to aj s vodičmi z iných krajín, ale neosvedčilo sa to. To množstvo komplikácií a námahy so zamestnávaním vodičov zo zahraničia za to rozhodne nestojí.

Zľava Róbert Holba, Rudolf Holba, Jozef Holba (majitelia) (zdroj: )

Na sťaženú situáciu ste našli iné riešenie?

Áno. Vydali sme sa inou cestou. Zháňame nielen zamestnancov, ale aj živnostníkov s ťahačmi, ktorí nimi disponujú. Tých, ktorí jazdia s vlastnými ťahačmi a my im poskytujeme návesy a prácu. Je to činnosť, ktorá sa osvedčila, myslím, k obojstrannej spokojnosti. Táto forma spolupráce, postavená na obchodnom vzťahu, je pre nás jednoduchšia. Dopravcovia, ktorí pre nás jazdia, nájdu u nás také isté zázemie, ako naši zamestnanci. Môžu u nás tankovať pohonné hmoty, servisovať ťahače, využívať sociálne zariadenia, spoločné priestory. Zúčastňovať sa spoločných aktivít. Veľa vodičov malo záujem pracovať na živnosť, žiaľ, legislatíva toto nepovoľuje, preto si mnohí z nich spravili vlastné licencie na dopravnú činnosť. Obchodným partnerom ponúkame možnosť prenajať alebo odkúpiť si náves, voziť pre naše zmluvne naviazané spoločnosti. Taktiež partnerom poskytneme služby, od fakturácie, ekonomického softvéru až po sledovanie diétovej náročnosti na prepravách. Skrátka všetko ako našim zamestnancom. V USA je tento zdieľaný systém podnikania v doprave zavedený už roky, svoje miesto si našiel aj u nás.

Zhodnotili sme, že zamestnanci absentujú vo všetkých segmentoch. Chýbajú čašníci, strojári, pekári, automechanici... Kde sa všetci stratili?

Ak sa pozrieme okolo, nájdeme odpoveď. Trh rastie a ľudí stačí absorbovať. Ceny za prepravy určuje trh a stláča ich nadol, napriek drahším vstupom. Extrémne vzrástla cena nafty, ktorá nevieme, kde sa až zastaví. Taktiež aditívum zdraželo až o 120 percent a je ho momentálne veľký nedostatok. Toto všetko ovplyvňuje cenu prepravy. Podstatne zložitejšou prekážkou je však LEGISLATÍVA. Okrem VP sk. E, ktorý získa vodič až vo veku 21 rokov, musí absolvovať psychotesty a získať kvalifikačnú kartu vodiča, ktorej predchádzajú desiatky hodín školení. Toto ľudí odrádza od povolania vodiča. Keby sa odstránili byrokratické prekážky a zmenšili nároky na vodičov, situácia by bola v mnohom jednoduchšia. V minulosti bolo všetko postavené na praxi a to bolo správne. Veď v princípe, ak k nám príde vodič bez praxe, jazdí pod dohľadom do jednoduchších relácií. Až po dokonalom zvážení ho nasadíme na zložitejšie trasy.

Napriek prekážkam situáciu nevzdávate a investujete do obnovy vozového parku, priestorov a zázemia, čím upevňujete pozíciu seriózneho zamestnávateľa. Ste ochotní znášať všetky náklady, ktoré súvisia s oprávnením na výkon práce vodičov?

Áno, aj tento benefit ponúkame. Hľadáme mladých ľudí, ktorí majú záujem vykonávať prácu vodiča. Sme ochotní ich zaškoliť, prípadne spolufinancovať VP aj školenia. Nemáme špeciálne požiadavky. Len aby mal záujemca technické zručnosti a chuť vykonávať prácu a aby ho práca bavila. Spočiatku bude chodiť s iným vodičom. Až po získaní skúseností môže jazdiť sám. Je jedno, z ktorej je lokality, pretože vozíme po celom Slovensku. Vystriedať sa je možné kdekoľvek. Snažíme sa vytvoriť maximálne vhodné podmienky, aby boli u nás zamestnanci spokojní a našli kvalitné zázemie. Vo firme usporadúvame rôzne aktivity na stmelenie kolektívu. Aj keď korona veľa z nich stopla, veríme, že príde onedlho normálny život. Naši vodiči nájdu pod jednou strechou servis aj sociálne zázemie. V blízkej budúcnosti budeme stavať umývaciu linku pre nákladné autá, ktorej spustenie súvisí s výstavbou vlastných priestorov. Slúžiť bude aj širokej verejnosti. Všetko je naplánované tak, aby sme mohli vykročiť cestou ďalšieho rozvoja.