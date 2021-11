FOTO: Vysadili ovocnú alej. Ide o tradičné regionálne odrody

V Trenčianskych Stankovciach vysadili tradičné odrody sliviek, hrušiek a jabloní.

TRENČIANSKE STANKOVCE. Približne kilometer za zastavaným územím Trenčianskych Stankoviec vyrastá ovocná alej. S jej výsadbou začali v prvú novembrovú sobotu.

Tvoriť ju má spočiatku vyše 120 stromov pôvodných odrôd, tie si adoptovali, a teda zakúpili obyvatelia obce. Cieľom akcie je zatraktívnenie lokality, ktorá mala pre región mimoriadny význam, prechádzala tadiaľto totiž cesta, ktorá spájala Trenčín s Beckovom.

Niektorí si adoptovali aj viac ako desať stromov

Súčasťou Trenčianskych Stankoviec sa tento rok stala ovocná alej, ktorej súčasťou sa stali ovocné odrody typické pre tento región. Slivky, hrušky a jablone si ľudia mohli adoptovať, niektorí zo Stankovčanov si kúpili jeden, iní aj 15 mladých stromčekov.

„Sadia sa jablká skoré, neskoré, hrušky a slivky. Ja som si kúpil dve jablone, jednu hrušku a jednu slivku. Kúpili sme si ich všetci, berieme to tak, aby to bolo pre našich vnukov. O stromy sa teda budeme starať, strihať ich, ošetrovať, to je naša povinnosť,“ povedal Ján Sedláček.