FOTO: Seniorov darčekmi potešia aj tento rok. Do iniciatívy sa môže zapojiť každý

Za projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok zakladateľky iniciatívy tento rok získali ocenenie Sociálny čin roka.

TRENČÍN. Už štvrtý rok po sebe sa na Slovensku uskutoční projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorý prináša radosť seniorom, žijúcim v domovoch dôchodcov. V Trenčianskom kraji vlani vyzbierali skoro 10 000 balíkov, koordinátorky by toto číslo chceli dosiahnuť aj tento rok. Osobné odovzdanie balíčkov však aj tento rok budú môcť uskutočniť iba v prípade, že to dovolí pandemická situácia.

Kvalita nad kvantitou

Tento rok sa organizátorky snažia dbať viac na kvalitu balíčkov, ako na ich kvantitu, pretože v minulosti sa stalo, že ľudia niektoré krabice zaplnili menej ako ostatné. Niektoré krabice mali podľa koordinátoriek aj nevhodný obsah.

„Mnohé krabice boli nádherné, ale našli sa aj krabice, ktoré boli poloprázdne, chýbali v nich práve tie maličkosti, ktoré starkých potešia. Našou úlohou bolo v takýchto prípadoch obsah krabíc pretriediť a spravodlivo prerozdeliť. Nemohli sme dopustiť, aby niekto mal krabicu preplnenú a niekto poloprázdnu, starkí si krabice porovnávajú, čo kto dostal“ priblížila Gabriela Miklošová, koordinátorka iniciatívy v Trenčíne.

Ako ďalej povedala, ľudia by si pri balení mali dva krát premyslieť, či to čo do krabice dávajú seniori naozaj využijú.

„Na základe skúseností z predošlých rokov prosíme ľudí, aby venovali pozornosť tomu, čo by mala krabička obsahovať, dali si na jej príprave záležať a urobili radšej menej krabíc, ale so všetkým, čo by starkých potešilo,“ upozornila.

V rámci iniciatívy minulý rok vyzbierali na celom Slovensku vyše 75 000 krabíc, z toho 9819 v celom Trenčianskom kraji. V rámci Trenčianskeho kraja boli obdarovaní všetci seniori, žijúci v zariadeniach.

„Takýto cieľ a zároveň prianie máme aj tento rok a veríme, že sa nám ho spolu s občanmi nášho mesta podarí splniť,“ povedala Markéta Palivcová, ktorá taktiež koordinuje iniciatívu v krajskom meste.

V Trenčíne bude zriadených viacero zberných miest, do ktorých môžu ľudia priniesť balíčky pre dôchodcov.

„Obyvateľom najväčšieho sídliska bude umožnené odovzdať krabice aj v Kultúrnom centre Aktivity v Trenčíne. Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do zbierky sú všetky potrebné informácie dostupné na stránke kolkolasky.sk, kde nájdu informácie o tom, čo všetko môže a nemôže obsahovať krabička, akým spôsobom, kedy a komu môže byť odovzdaná,“ vysvetlila.

S osobným odovzdaním nepočítajú

