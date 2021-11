LEONI Trenčín: Udržateľnosť a sociálna zodpovednosť – hlavné témy súčasnosti

Výrobný závod LEONI Slovakia v Trenčíne je známy nielen výrobou káblových zväzkov pre veľké automobilky, ale aj výrobou elektrických komponentov, ktorá výrazne rozšírila portfólio produktov ponúkaných zákazníkom v rámci automobilového priemyslu. Okrem toho závod i naďalej rozširuje svoje vývojové a konštrukčné kapacity, s dôrazom na veľký prínos prepojenia výskumu a vývoja na sériovú výrobu. Jednými z hlavných tém, na ktoré sa v súčasnosti spoločnosť LEONI zameriava, sú udržateľnosť a sociálna zodpovednosť a tomu prispôsobuje LEONI Slovakia v Trenčíne aj organizáciu svojich prevádzok.

Automatizácia a robotizácia sú nevyhnutnou podmienkou výroby elektrických komponentov. V trenčianskom LEONI sa nachádzajú špičkové robotizované pracoviská, automatizované montážne linky, najmodernejšie vstrekovacie lisy, ktoré vyrábajú plastové komponenty podľa náročných požiadaviek zákazníkov. Jednou z liniek v rámci trenčianskeho výrobného technického centra Components je aj plne automatizovaná linka na výrobu poistkovej skrine projektu VS30 Sprinter pre zákazníka Daimler. Ide o poistkovú skriňu, ktorá sa montuje do všetkých modelov áut Sprinter značky Mercedes-Benz. Výroba tohto produktu začala v Trenčíne v januári 2018 a v júni minulého roku vzišiel z linky miliónty kus vyrobenej poistkovej skrine pre VS30 Sprinter. Tento projekt bude v Trenčíne pokračovať až do roku 2029. Celkový plánovaný počet vyrobených kusov je dohodnutý na cca 5 miliónov. Dôležitým dlhodobo dosahovaným ukazovateľom je 100-percentná kvalita, čomu zodpovedá výroba bez reklamácie.

Ďalším „milionárom“ je montážna linka na poistkové skrine pre zákazníka BMW. Výroba tohto produktu začala v roku 2018 a bude pokračovať do roku 2027, kedy bude spolu vyrobených cca 5,5 miliónov kusov.

V roku 2021 sa rozbehla výroba komponentov na automatizovaných montážnych linkách pre zákazníka Daimler, kde bude celkový objem výroby do roku 2030 predstavovať 59 mil. vyrobených kusov.

Okrem týchto výrobkov sa v LEONI Slovakia Trenčín vyrábajú aj ďalšie komponenty pre výrobcov automobilov značiek Jaguar Land Rover, Porsche, Aston Martin, PSA Peugeot Citroën.

Doba pandemická

Vypuknutie pandémie zamiešalo karty vo všetkých odvetviach priemyslu, automobilový nevynímajúc. Zázemie silnej materskej spoločnosti, nemeckého giganta LEONI, ktorý držal ochrannú ruku nad svojimi dcérskymi spoločnosťami, pomohlo LEONI Slovakia prežiť najťažšie obdobie. Zastavenie výroby veľkých automobiliek znamenalo stop aj pre ich dodávateľov. Gro strát, spôsobených výpadkom produkcie, zastrešila materská spoločnosť, keďže pomoc od nášho štátu bola značne „nedostatočná“. Od začiatku vypuknutia pandémie platili a stále platia v LEONI Slovakia prísne opatrenia na zamedzenie šíreniu koronavírusu, koordinované jednak v rámci celej skupiny, mnohé však pridané na základe lokálnych potrieb a doporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Keď do chodu výrobnej spoločnosti, ktorá je kľúčovým článkom v dodávateľskom reťazci, zasiahne nebezpečný vírus, je nutné reagovať okamžite a neurobiť chybu. Na jednej strane, chrániť svojich zamestnancov, na druhej strane, zabezpečiť plynulú dodávku výrobkov a splnenie záväzkov voči svojim partnerom. Vo všetkých prevádzkach trenčianskeho závodu LEONI, vrátane prevádzok v Ilave a v Dubnici nad Váhom, aj napriek zložitej situácii dokázala spoločnosť neobmedziť dodávky výrobkov a služieb k svojim zákazníkom. Efektívnosť všetkých opatrení je závislá na zodpovednom správaní sa ľudí a to pracovníci plne chápu a plne akceptujú.

Ideme ďalej...

Výroba v trenčianskom závode LEONI pokračuje, v roku 2021 dokonca vo viacerých projektoch s väčším objemom produkcie, ako sa pôvodne plánovalo. Ide hlavne o projekt Antenna&Ethernet pre zákazníka Daimler, ktorý závodu priniesol investície do automatizovaných liniek v hodnote 4,5 miliónov eur. Ďalšie investície do projektu Antenna&Ethernet sú plánované na rok 2022 až 2023, a to vo výške ďalších cca 6 mil. eur. LEONI Slovakia Trenčín taktiež plánuje investovať do projektov pre výskum a vývoj a do výroby elektromobilov. „Plne elektrické autá prišli medzi ľudí a stávajú sa čoraz populárnejšími. Oblasť elektromobility vnímame pozitívne a vidíme v nej veľký potenciál. Do výroby elektrických áut sme aktívne zapojení aj my. Výrobe vysokonapäťových káblov pre plug-in hybrid autá a plne elektrické e-autá sa u nás venuje samostatné oddelenie a jeho zamestnanci odvádzajú naozaj výbornú prácu,“ hovorí Miroslav Šulek, vedúci odštepného závodu v Trenčíne.

Vo svojej činnosti nezaostáva LEONI ani v oblasti výskumu a vývoja a ich priameho prepojenia na sériovú výrobu. Tieto projekty zastrešujú v trenčianskom a aj v ilavskom závode LEONI samostatné oddelenia, ktoré aj v budúcich rokoch plánujú rozšíriť svoje rady o nových inžinierov a technických pracovníkov.

Závod LEONI sa neustále uchádza o nové projekty, ktoré by mu v budúcnosti priniesli nové investície. Naďalej rozširuje svoje kompetencie pre poskytovanie služieb s vyššou pridanou hodnotou, a to vďaka silnému know-how a bohatým skúsenostiam pracovníkov na vysokej odbornej úrovni. Oddelenie R&D a D&D pracuje na projektoch v oblasti výskumu a vývoja pre celú spoločnosť LEONI, na medzinárodnej úrovni.

Udržateľnosť a sociálna zodpovednosť

V súčasnej dobe sú udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť veľmi často skloňované pojmy. Nemôžeme sa tomu diviť, sú spolu úzko prepojené a zasahujú do našich každodenných životov. Spoločnosť LEONI Slovakia nie je výnimkou a svojimi aktivitami sa podieľa na ochrane prírodných zdrojov, zlepšovaní kvality života svojich zamestnancov, ale aj regiónu, v ktorom firma pôsobí. „Snažíme sa zodpovedne pristupovať k ľuďom a k prírode, preto opatrenia, ktoré šetria prírodné zdroje, chránia životné prostredie a starajú sa o blaho zamestnancov, sú súčasťou našej firemnej kultúry. Všetky naše sily sústreďujeme do zlepšovania podmienok práce našich zamestnancov, napríklad aj rôznymi benefitmi, aby boli naši zamestnanci dlhodobo spokojní so svojím zamestnávateľom a aby im v LEONI jednoducho bolo dobre,“ dodáva Miroslav Šulek.

Spoločnosť sa pravidelne zapája napríklad aj do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli a v spolupráci s Centrom pre rodinu v Trenčíne podporuje sociálne slabšie rodiny v regióne. Okrem vianočných darčekov, ktorými zamestnanci obdarovali deti z týchto rodín, poskytla spoločnosť LEONI Slovakia aj počítačovú techniku, vďaka ktorej sa mohli tieto deti zapojiť do online výučby počas dištančného vzdelávania.

Tím zamestnancov ilavského závodu LEONI pomohol pri realizácii projektu „Pre lepší život“ na Špeciálnej základnej škole v Ilave, kde okrem finančnej podpory aj priložil ruku k dielu a pomohol vybudovať terapeuticko-relaxačnú miestnosť pre deti s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa. A nezostalo len pri rekonštrukcii miestnosti. V LEONI Ilava uskutočnili zbierku školských pomôcok práve pre deti z tejto základnej školy.

foto Sulek: Miroslav Šulek, vedúci odštepného závodu LEONI v Trenčíne.