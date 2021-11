FOTO: V Dolnom Srní cez leto zmizla z potoku voda. Nie je isté, či sa koryto opäť zaplní

V potoku Klanečnica od začiatku júla, až doteraz voda netiekla vôbec. Je to extrémne dlho na to, aby v nej nejaký život zostal, vraví aktivista Juraj Gašparík.

Koryto potoku Klanečnica v Dolnom Srní každý rok počas leta na krátku dobu vyschne, tento rok však sucho trvá už viac ako štyri mesiace. Hoci sa nedávno voda do potoku na chvíľu vrátila, neudržala sa v ňom a koryto je tak i naďalej suché.

O tom, ako dlho môže nadmerné sucho v potoku trvať a aké následky to môže mať na jeho ekosystém, sme sa rozprávali s Jurajom Gašparíkom, zakladateľom iniciatívy Živá Klanečnica.

Potok Klanečnica v lete vyschol. Je táto situácia bežná?

Je to bežná situácia. Stáva sa to viac-menej každý rok, výnimkou je skôr to, že sa to nestane. Historicky nevieme, či to bolo vždy alebo nie, to nám už nikto nepovie. Tento rok to sucho však bolo mimoriadne dlhé.

V rozhovore sa okrem iného dočítate aj Čo má vplyv na to, že potok Klanečnica pravidelne vyschne?

Aký dlhý úsek potoku vyschol?

Či sa potok môže vrátiť do pôvodného stavu?

Aký dopad to môže mať na ekosystém v potoku?

Aké by mohlo byť riešenie problému s udržiavaním vody v prírode?

V Dolnom Srní počas štyroch mesiacov, od začiatku júla až doteraz, voda netiekla vôbec. Je to extrémne dlho na to, aby v nej nejaký život zostal.

Viete, prečo sa tento jav deje?