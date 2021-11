V bánovskej nemocnici vyhradili na očkovanie dva dni v týždni

Na zvýšený záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 reaguje bánovská nemocnica zmenou vakcinačného harmonogramu.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Na zvýšený záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 reaguje bánovská nemocnica zmenou vakcinačného harmonogramu. Ako informoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Mário Drozdík, pre vakcináciu vyhradili dva dni v týždni.

„Očkujeme v utorok a v piatok od 7:30 do 11:00, pričom v tomto čase sa budú očkovať len zaregistrovaní záujemcovia. Pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie je vyhradený čas od 12:00 do 14:30, ale treba počítať s tým, že čakacie lehoty u neregistrovaných sú podstatne dlhšie. K tomuto kroku sme pristúpili hlavne preto, aby nemocnica mala k dispozícii dostatok vakcín, pretože je veľmi ťažké predpokladať, koľko nezaregistrovaných ľudí do vakcinačného centra príde,“ vysvetľuje zmenu Drozdík.

Bánovská nemocnica má ako jedna z mála nemocníc v tretej vlne pandémie priaznivú pandemickú situáciu. „Vývoj pandémie v našej nemocnici je zatiaľ priaznivý, z hospitalizovaných pacientov sú len traja suspektní a zo zamestnancov nie je pozitívny na COVID-19 ani jeden," dodal Drozdík.