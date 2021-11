Old Herold je rodinným striebrom Trenčína

Značka Old Herold je už historicky naviazaná k Trenčínu. Jej tradície a korene siahajú až do roku 1886. O tom, akým vývojom prešla spoločnosť až k súčasnému stabilnému zamestnávateľovi, hovoríme s výkonným riaditeľom spoločnosti Old Herold Martinom Spurným.

9. nov 2021 o 10:43

Spoločnosť zažila mnohé úspešné i turbulentné časy, rôzne politické zriadenia, spoločenské nálady i zmeny vlastníkov. Podstatné je, že od svojho vzniku vytvorila mnohé udržateľné materiálne i duševné hodnoty, z ktorých dodnes čerpáme inšpiráciu. A na to sme v OLD HEROLD patrične hrdí a máme potrebu a možno aj záväzok pripomínať bohatú históriu trenčianskeho liehovarníctva.

Výrobný závod OLD HEROLD, situovaný priamo v centre mesta Trenčín, je lukratívnym pracovným miestom z hľadiska dostupnosti. Aké ďalšie výhody prináša vhodná poloha?

Areál OLD HEROLD bol prvým veľkým priemyselným areálom na pravom brehu Váhu. Rýchlo postupujúca urbanizácia za ostatných 80 rokov spôsobila, že areál je dnes prakticky v centre mesta. Naša liehovarnícka výroba v bezprostrednej blízkosti obytných častí je ukážkou symbiózy výrobnej a obytnej funkcie územia, ktorá je dnes úplne bežná pre európske veľkomestá s podstatne vyššou hustotou obyvateľstva. A keďže je Trenčín vyhľadávanou turistickou lokalitou, radi by sme svojou trochou prispeli k spestreniu aktivít, ktoré môžu turisti objavovať na území mesta. Tento rok sme v spolupráci s Trenčianskym múzeom pripravili pre návštevníkov hradu výstavu s názvom Trenčianske likérky, ktorá dokumentuje vývoj liehovarov a likériek na území mesta Trenčín od roku 1886. Pozitívne ohlasy návštevníkov expozície a časté dopyty nahliadnuť priamo do výroby nás motivujú hľadať spôsob, ako uspokojiť zvedavých nadšencov i laikov prezentáciou našich výrobných priestorov a postupov.

Roky 2020 a 2021 boli pre niektorých zamestnávateľov mimoriadne náročným obdobím. Pre iných zasa rokmi s dobrým výsledkom. Ku ktorej kategórii sa radíte?

Podnikáme v oblasti značne závislej na gastronomických službách, mobilite a stretávaní ľudí. Takže určite patríme k zamestnávateľom zasiahnutým pandémiou, ale napriek značne komplikovanému obdobiu na prelome rokov 2020/21 sme neznižovali stavy zamestnancov. Práve kritické momenty sú dobrým dôvodom pre lepšie poznanie vlastnej odolnosti, preverenie vzťahov navonok a definovanie nových cieľov. Aj keď stojíme na zdravých základoch, čaká nás mnoho výziev v oblasti nastavenia interného manažmentu zdrojov, výrobného portfólia a obchodných vzťahov v meniacom sa prostredí.

Do výrobných priestorov plynuli v posledných rokoch rozsiahle investície, spomeniem aj skladové priestory s využitím najnovších IT technológií. Aké ešte iné?

Koncom septembra sme ukončili rekonštrukciu kvasiarne a pálenice, kde už aktuálne spracúvame sladkú repnú šťavu zo slovenských cukrovarov, ktorá tvorí základ pre unikátnu regionálnu špecialitu Považský repák – pravý destilát z cukrovej repy.

Čaká vás v najbližšom období prestavba či modernizácia niektorej časti závodu? Aké sú strategické vízie pre ďalšie obdobia a horizont ich naplnenia?

V zásobníku projektov máme vždy rozpracovaných niekoľko zámerov, ktoré čakajú na svoju realizáciu. V súčasnosti má najvyššiu prioritu príjem, skladovanie a logistika liehu vnútri areálu. A keďže má lieh špecifické požiadavky na skladovanie a manipuláciu, prípravnú fázu a povoľovacie konania odhadujeme na dva roky a samotnú realizáciu v roku 2025. Okrem týchto projektov priebežne investujeme do obnovy amortizovaných výrobných technológií a realizujeme množstvo menších opatrení v snahe znižovať našu uhlíkovú stopu.

Slovíčko ekológia sa v posledných rokoch skloňuje čoraz častejšie. Aké kroky vyvíjate a konkrétne robíte, aby ste boli „priateľskí“ k zemeguli?

Ešte donedávna sme si mysleli, že náš príspevok k ekológii je celkom zanedbateľný. Po zosumarizovaní našich aktivít konštatujem, že množstvo osožných činností robíme automaticky bez toho, aby sme si uvedomili ich prínos. Dlhé roky ako jediný výrobca alkoholických nápojov na Slovensku dodnes prevádzkujeme systém vratných fliaš pre gastro prevádzky. Sklený obal sa k nám viackrát vráti na opätovné naplnenie, čo je výrazne ekologickejšie, ako vyrobiť niekoľko nových jednorazových fliaš. Deväť rokov prevádzkujeme na strechách budov v areáli OLD HEORLD fotovoltickú elektráreň, ktorá pokýva 1/3 našej spotreby elektrickej energie. Pravidelne investujeme do obnovy vozového parku s cieľom vyhovieť prísnym emisným normám pohonných jednotiek. Vo výrobe sme zásadne eliminovali spotrebu obalovej fólie, v jednotlivých objektoch etapovito nahrádzame tradičné svetelné zdroje LED svietidlami, odpad z pálenice zhodnocujeme v bioplynovej stanici pri Trenčíne a takto by výpočet mohol pokračovať. Znižovať uhlíkovú stopu nemusí byť o len veľkých investíciách, preto by som rád povzbudil všetkých, ktorí už začali, i tých, ktorí o tom ešte len uvažujú.

Prejdeme k produktovému portfóliu, ktoré je naozaj bohaté. Viaceré destiláty sú ovenčené aj oceneniami. Na ktoré z nich ste najviac pyšní, ktoré sú najpopulárnejšie u zákazníkov a ktorý produkt je vo vašej ponuke najdlhšie?

Našou doménou sú ovocné destiláty a borovičky. Táto kompetencia je výsledkom systematickej práce a skúseností naprieč troma storočiami. Rodinným striebrom je určite Juniperus Borovička, v Trenčíne pálená od roku 1905, ktorej príbeh je živým symbolom slávnych trenčianskych borovičiek. K top výrobkom s dlhou tradíciou a veľkou obľubou u spotrebiteľa patria naše ovocné destiláty. Osobitne sme hrdí na náš jedinečný Považský repák – svojrázny a veľmi špecifický produkt, ktorý rokmi získava na obľube i vážnosti.

Na Slovensku je kvalitný destilát kultúrnym dedičstvom. K jeho zachovaniu prispievate aj vy zachovaním tradície v podobe produktov, za ktorými je príbeh v danom regióne. Spomeniem napríklad Bošácku slivovicu či iné destiláty... Taktiež obal vypovedá o histórii (modrotlač na obale). Je to súčasťou edukačných aktivít, na ktoré vo vzťahu ku konzumentovi nezabúdate?

Je veľmi príjemné sledovať zmenu v správaní spotrebiteľov a ich záujme rozširovať poznanie nielen o produkte samotnom, ale aj o jeho výrobe, vhodnom servírovaní, párovaní s jedlom... V oblasti edukácie spotrebiteľa „máme čo-to zameškané“, preto aktuálne komunikujeme praktickú pomôcku k jednoduchému rozlíšeniu pravých ovocných destilátov od ovocných liehovín.

Ako hodnotíte súčasnú situáciu s konzumáciou liehovín? Prispievajú k osvete ochutnávky ovocných destilátov, ktoré hodnotia kvalitu vzoriek po regiónoch?

Podľa mňa sa spotreba vyvíja správnym smerom – objem ustupuje pred kvalitou. Ochutnávky destilátov a možnosť porovnávať vzorky je skvelou príležitosťou spoznať širokú škálu vôní a chutí, krajových špecialít, avšak táto forma je skôr určená pre pomerne úzky okruh odbornej verejnosti. Väčší potenciál vidíme v riadených degustáciách s výkladom prispôsobeným úrovni publika.

Koľko momentálne zamestnávate ľudí? Čo musí spĺňať človek, ktorý by chcel vo vašom podniku pracovať?

Aktuálne pracuje v spoločnosti OLD HEROLD 123 kmeňových zamestnancov, prevažne z Trenčína a blízkeho okolia. Dlhodobo nízka fluktuácia nám dáva punc rodinnej firmy, ktorej ľudské zdroje sú jej strategickým aktívom. Činnosť spoločnosti zahŕňa výrobu, obchod, marketing, dopravu a logistiku, takže požiadavky na zamestnanca môžu byť špecifické. Základným predpokladom je záujem a chuť pracovať.